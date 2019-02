Amazon anuncia una sèrie sobre el Cid

La cartera de projectes d'Amazon per als pròxims anys s'ha ampliat amb l'anunci de fins a 20 noves produccions arreu del món, entre les quals figuren les espanyoles 'El Cid' i 'La templanza', adaptació de la novel·la homònima de María Dueñas. Els plans de la plataforma també inclouen projectes en països com ara el Japó, Mèxic, el Regne Unit, Alemanya, Itàlia o l'Índia.

La sèrie 'El Cid' es començarà a rodar aquest any i comptarà amb el guió de Luis Arranz i Adolfo Martínez, tots dos vinculats a Zebra Producciones, productora de sèries diàries com ara 'Centro Médico' (La 1). El projecte vol mostrar la història de Rodrigo Díaz de Vivar des de la perspectiva actual. La figura d'aquest noble castellà ha protagonitzat diverses produccions audiovisuals com ara la pel·lícula 'El Cid', dirigida per Anthony Mann, i amb Sophia Loren i Charlton Heston en els papers principals.

Pel que fa a 'La templanza', el llibre de María Dueñas explica una història d'amor dramàtica ambientada a la dècada del 1860 i que té lloc entre Cuba, Mèxic i Espanya. Com en el cas d''El Cid', la producció també començarà aquest any.

Entre tots els projectes anunciats, un dels més destacats és 'The Power', un 'thriller' global que compta amb una de les directores de 'The handmaid's tale', Reed Morano.