Amazon aposta per la ciència-ficció amb Neil Gaiman

Neil Gaiman és el nou fitxatge d’Amazon Studios. Reconegut com un dels creadors de còmic modern i autor prolífic, Gaiman treballarà amb la companyia en la producció de sèries que s’estrenaran a Amazon Prime en més de 200 països arreu del món. Es tracta d’un acord d’exclusivitat que aportarà tot un conjunt de nous productes televisius de la mà d’un escriptor de ciència-ficció i gènere fantàstic.

Gaiman, autor i guionista per a cinema i televisió, ja havia treballat anteriorment amb la plataforma i n’havia sortit molt content, segons deia ell mateix. La primera presa de contacte amb Amazon va ser amb ‘ American gods’, una novel·la de Gaiman que va donar peu a una sèrie que es va difondre per Amazon Prime Video el 2017 i de la qual també va ser productor executiu. Però és ‘Good omens’, una minisèrie que arribarà el 2019, el que l’ha convençut de signar aquest acord. “El que m’ha fet decidir és com m'ho he passat de bé treballant amb l’equip d’Amazon a ‘Good omens’”, explicava l’escriptor. La companyia també confia en aquesta nova incorporació. Segons Jennifer Salke, directora general de la plataforma, la “narrativa única” de Neil Gaiman atraurà tot un públic interessat a veure en pantalla “els mons captivadors i multidimensionals” que plasma a les seves novel·les.

Encara que va començar la seva carrera com a periodista, Gaiman ràpidament va escalar posicions en el món de la literatura. Avui dia és un autor reconegut que combina prosa, poesia, cinema i periodisme amb còmic, lletres de cançons i teatre. Les seves obres han tingut molt d’èxit, fins al punt que ha guanyat un premi Hugo per la millor obra de ciència-ficció amb el llibre ‘American gods’ i ha sigut considerat un dels autor amb més vendes amb novel·les com ‘Neverwhere’ i ‘Stardust’. La seva fama, però, també es deu a l’empremta que ha deixat ‘The Sandman’, considerada una de les sèries de novel·les gràfiques més originals i sofisticades d’aquest gènere.

La firma de l’acord aportarà un viratge nou en el contingut de la companyia que podrà atreure nous usuaris als serveis d’Amazon Prime. La incorporació de Neil Gaiman també és una de les estratègies d’Amazon en la cursa per les audiències amb Netflix, una indústria que també ha invertit bilions d’euros en contingut original.