Amazon confirma que farà una sèrie d''El senyor dels anells'

Amazon ha comprat els drets televisius a nivell mundial d''El senyor dels anells' i produirà una sèrie de diverses temporades que explorarà noves trames que se situaran cronològicament abans de 'La germandat de l'anell', la primera part de la trilogia creada per J.R.R. Tolkien. A principis de mes ja havia transcendit l'interès de la companyia per adquirir aquests drets.

L'acord que Amazon ha tancat amb la distribuïdora New Line Cinema (propietat del grup Warner i titular dels drets cinematogràfics de la saga), l'editorial Harper Collins i el Tolkien Estate and Trust (l'entitat que gestiona els drets de l'autor) també autoritza la companyia a tirar endavant futurs 'spin offs' de la saga.

En un comunicat, Amazon ha anunciat aquest dilluns la que podria ser l'operació més important i més cara de la seva història, amb l'objectiu d'atraure nous clients a la seva plataforma de vídeos en 'streaming'. La companyia no ha precisat el valor de la compra, però fa uns dies el portal especialitzat 'Deadline' valorava en entre 200 i 250 milions de dòlars el preu de l'adquisició dels drets.

"'El senyor dels anells' és un fenomen cultural que ha capturat la imaginació de generacions de fans a través de la literatura de la gran pantalla", ha destacat la directora de sèries escrites d'Amazon, Sharon Tal Yguado. "És un honor poder treballar amb el Tolkien Estate and Trust, Harper Collins i New Line en aquesta col·laboració tan emocionant per a la televisió, i estem encantats de poder portar els seguidors d''El senyor dels anells' en aquest nou viatge èpic a la Terra Mitjana", ha afegit.

El catàleg de sèries d'Amazon està format actualment per una llista de títols no gaire àmplia i orientada no al gran públic sinó a petits nínxols que busquin títols independents i ben valorats per la crítica, com és el cas de 'Transparent' o 'Mozart in the jungle'. Tal com va explicar l'ARA a l'estiu, però, des de fa uns mesos la companyia tenia interès a completar la seva oferta amb alguna sèrie de masses que l'ajudés a eixamplar la seva base de subscriptors.

És en aquesta línia que cal emmarcar l'acord per portar 'El senyor dels anells' a la televisió, que s'hauria de convertir en un ganxo similar al que 'Joc de trons' suposa per a la HBO. D'aquí que el mateix president d'Amazon, Jeff Bezos, s'impliqués directament en l'operació per adquirir aquests drets. L'adaptació cinematogràfica de la trilogia de Tolkien que Peter Jackson va dirigir entre el 2001 i el 2003 va aconseguir recaptar prop de 3.000 milions de dòlars i va guanyar 17 Oscars.