Amazon emetrà les sèries de les principals televisions espanyoles

El servei de vídeo per streaming d’Amazon ha signat un acord de distribució i emissió de les sèries originals de RTVE, Atresmedia i Mediaset. D’aquesta manera, la plataforma posarà a disposició dels seus usuaris a Espanya, Llatinoamèrica i els Estats Units un total de 34 sèries produïdes i emeses per aquests canals, com Estoy vivo, El ti empo entre costuras, Vis a vis, El accidente i l’última temporada de La que se avecina. La col·laboració també inclou els drets exclusius per a la segona emissió d’alguns dels programes després de la seva estrena a les seves respectives cadenes.

A banda de distribuir sèries ja en emissió, Amazon també distribuirà els dos grans llançaments d’Antena 3 per a la temporada vinent - Presunto culpable i Matadero- i el thriller La verdad, de Mediaset, la nova sèrie dels creadors d’ El Príncipe, protagonitzada per Lydia Bosch, Jon Kortajarena i Ginés García Millán.