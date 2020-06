Amazon estrena dues noves sèries sobre futbol

Amazon Prime Video estrena divendres El presidente, una sèrie que reconstrueix, a través de la ficció, el cas FIFAgate, l'escàndol de corrupció destapat el 2015 als Estats Units i en el qual estaven implicats diversos dirigents de la FIFA i de federacions de futbol americanes. El protagonista de la sèrie, que consta de vuit capítols d'una hora, és Sergio Jadue (Andrés Parra), que com a president de la federació xilena va ser un dels implicats en la trama i es va convertir en una peça clau de la investigació. Karla Souza ( How to get away with murder) interpreta l'agent de l'FBI que seguia els seus passos. L'argentí Armando Bó, guanyador de l'Oscar pel guió de Birdman, ha escrit i dirigit la sèrie.

La vida privada de quatre futbolistes

Xavi Hernández, David Villa, Javi Martínez i Juan Mata formaven part de la selecció espanyola que l'any 2010 va aixecar el trofeu de campiona del món de futbol a Sud-àfrica, i actualment juguen en equips de fora d'Espanya. Ells són els protagonistes de la docusèrie Futbolistas por el mundo, una producció d'Atresmedia Studios que arriba a Amazon també aquest divendres i que mostra com és el seu dia a dia durant aquesta etapa a l'estranger. En quatre capítols de 35 minuts, la sèrie pretén posar el focus sobre "les persones que hi ha darrere dels futbolistes que milions de fans idolatren", i per fer-ho mostrarà amb qui es relacionen durant el seu temps lliure, què fan quan estan amb la família i què troben a faltar de casa seva.