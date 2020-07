Amazon estrena la història de la conqueridora Inés Suárez

Isabel Allende es va passar quatre anys documentant-se per escriure Inés del alma mía, una novel·la que narrava la història d'Inés Suárez, que, al costat de Pedro de Valdivia, va participar en la conquesta de Xile. Ara aquella epopeia arriba a Amazon Prime en forma de sèrie homònima que s'estrena avui. Protagonitzada per Elena Rivera ( Cuéntame) i Eduardo Noriega ( Hache, No te puedes esconder), és una producció ambiciosa que mostra una perspectiva feminista sobre uns fets narrats habitualment des de la visió masculina.

Suárez va desafiar el destí en què l'època la volia encotillar: va fugir del convent on havia sigut ingressada a la força i va embarcar-se cap a Amèrica en uns temps en què la majoria de dones que hi anaven ho feien com a cortesanes. Un cop a la selva peruana i descendint després pel desert d'Atacama, va destacar com a guerrera. El seu paper es considera fonamental en la fundació de la ciutat de Santiago de Xile. La sèrie consta de vuit capítols d'una hora que han costat aproximadament un milió d'euros cadascun. Es tracta d'un rodatge internacional que es va allargar durant quatre mesos.