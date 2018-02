Amazon fa oficial l'acomiadament de Jeffrey Tambor arran de les denúncies per assetjament

Maura Pfefferman ja no serà la protagonista de 'Transparent'. Així ho ha decidit Amazon, la plataforma que emet la sèrie, després de concloure la investigació que va iniciar per esclarir les acusacions d'assetjament sexual contra Jeffrey Tambor, que fins ara interpretava el personatge.

Al mes de novembre, l'actor, que a la sèrie dona vida a un pare de família que decideix mostrar la seva veritable identitat com a dona transsexual, va ser acusat d'assetjament sexual, precisament, per dues dones transsexuals: la seva exassistent personal, Van Barnes, i l'actriu Trace Lysette, que també apareix a 'Transparent'.

L’assetjament sexual dinamita el món de les sèries

Amazon va confirmar ahir que l'actor ja no formarà part de la temporada que ve -la cinquena- de la ficció. "Sento un gran respecte i admiració per Van Barnes i Trace Lysette. El seu coratge a l'hora de parlar sobre la seva experiència a 'Transparent' és un exemple del lideratge que necessitem en aquest moment", ha assegurat Jill Soloway, creadora de la sèrie.

Per la seva banda, Tambor ha respost a la decisió de la plataforma negant de nou les acusacions. "En els quatre anys que hem treballat junts en aquesta increïble sèrie, aquestes acusacions mai s'han verbalitzat o discutit directament amb mi o algú d'Amazon. Per tant, entenc que la investigació contra mi ha sigut profundament defectuosa i esbiaixada per culpa de l'atmosfera tòxica i polititzada que s'ha instal·lat al set", ha dit en un comunicat.

L'estratègia d'Amazon es idèntica a la que ha seguit Netflix amb Kevin Spacey, després que Spacey fos assenyalat per diverses persones pels seus comportaments inadequats. L'actor, que donava a vida al polític Frank Underwood, ja no apareixerà més a 'House of cards'.