Amazon tracta la mort de 'Kiki' Macarena a 'The last narc'

Netflix va acabar la primera temporada de Narcos: Mexico amb l’assassinat més notori de la història de la DEA: el de l’agent Enrique Kiki Camarena. Ara, Amazon vol tractar a fons aquest cas i estrena aquest divendres The last narc, una docusèrie en quatre parts que examina la mort d’aquest cèlebre policia antidroga. El fil conductor és Héctor Berrellez, supervisor de l’agència americana, que va rebre l’encàrrec d’investigar els responsables d’aquell crim. La veritat, però, va ser incòmoda, ja que alguns dels fils arribaven als passadissos de poder de Washington DC. El seu testimoni, i el de la viuda de Camarena, s’uneixen al de tres integrants del càrtel de Guadalajara que eren policies corruptes reconvertits en guardaespatlles dels senyors de la droga mexicans i, després, en informants.

La sèrie està dirigida per Tiller Russell i produïda per Amazon Studios i IPC. Especialitzat en el true crime, Russell és autor d’obres com Operation Odessa, The seven five o Silk road, una sèrie pendent d’estrena protagonitzada per Jason Clarke i Nick Robinson.