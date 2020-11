Amazon vol fer de contenidor de plataformes a Espanya

La plataforma Amazon Prime Video amplia els seus serveis oferint als usuaris un grup de canals als quals es podrà accedir a través de l'aplicació pagant un suplement que variarà segons el canal triat. La companyia ha anunciat que la seva aplicació es converteix així en porta d'entrada de canals com Starzplay, MGM i MUBI. Per accedir als nous canals els clients, a més de pagar la subscripció a Amazon –que és de 36 euros a l'any o 4,99 euros al mes– hauran d'abonar la quota de l'opció que triïn.

La fórmula recorda el que ja fa actualment Apple TV: a banda de les seves produccions originals, permet fer de pont fins a serveis de tercers com ara Disney. I contrasta amb l'opció que segueixen tant Netflix com la HBO, on el pes de les produccions pròpies és molt més gran i defensen només la seva pròpia marca. Això sí, als Estats Units Amazon ja ha pactat amb la HBO i, per 21,99 dòlars al mes, ofereix un servei que inclou Primer Video, HBO Max i Cinemax. Separadament costarien uns 35 euros.

La proliferació de serveis de vídeo a demanda ha comportat que hagin començat a aparèixer, sobretot al mercat nord-americà, paquets conjunts. Per exemple, als Estats Units es pot comprar una subscripció conjunta de Disney+, Hulu i ESPN+ –totes tres propietat de Disney– per un preu que és un 25% més barat que si es contractessin separades. Altres paquets són més híbrids, com el que ajunta Spotify Premium, la versió de Hulu amb anuncis i Showtime per només 4,99 dòlars.

Un altre exemple d'aquesta repaquetització és l'oferta d'Apple TV+, CBS All Access i Showtime per 9,99 dòlars al mes, a meitat de preu del que costen totes tres separades. La companyia de la poma té un motiu per fer aquesta operació: com que produeix molt poc comparat amb els seus rivals, la via de creixement és sumar aliats.

De moment,, Amazon ofereix aquests canals al mateix preu a Espanya i no en fa paquet amb descompte. Algunes estan disponibles, a més, a través de plataformes rivals. L'avantatge es limita, per tant, a poder tenir tot el contingut en una sola aplicació i interfície. Les plataformes que han acceptat distribuir-se a través d'Amazon Prime són:

Starzplay (4,99 €/mes)

10.000 hores de pel·lícules d'èxit i sèries amb algunes produccions pròpies que s'han guanyat l'aplaudiment de la crítica. Al seu catàleg hi ha títols com The act, Normal people, The great, The dresser i The girlfriend experience.

MGM (3,99 €/mes)

La Metro Goldwyn Mayer buida el seu catàleg amb els seus èxits de Hollywood i algunes de les sèries icòniques que als Estats Units ha emès al canal MGM TV.

Noggin, de Nick Jr. (3,99 €/mes)

Els personatges de Nick Jr, però sense publicitat. Pensada per a nens de 2 a 6 anys. Entre les sèries que s'hi poden veure hi ha Las aventuras de Paddington, Blaze y los Monster Machines, La patrulla canina i Top wing.

MUBI (9,99 €/mes)

Amb el lema "cada dia una nova pel·lícula", el servei busca captar el públic més cinèfil, amb una mirada global perquè –a diferència de la majoria de plataformes– no se centra només en els continguts procedents del món anglosaxó i no busca tant els èxits de taquilla com els films més interessants del circuit de festivals.

TVCortos (3,99 €/mes)

24 hores al dia dedicades als curtmetratges. Impulsa festivals, produeix algunes obres per a diverses cadenes i marques i es vanta de ser la plataforma amb més oferta en aquest format.

OUTtv (4,99 €/mes)

Pensada sobretot per a un target LGBTQ+, inclou sèries i pel·lícules d'aquesta temàtica i també una extensa sèrie de documentals. A banda de comprar contingut, produeix també alguns originals.

Qello Concerts (4,99 €/mes)

Un repositori ingent, de la mà de Stingray.com, amb milers de concerts complets de molts estils contemporanis: rock clàssic, rock progressiu, blues, pop, country, metal, folk, rock, jazz, EDM, indie, Christian, gospel i més.

Mezzo (2,99 €/mes)

Una barreja eclèctica que inclou una selecció àmplia de continguts sobre música clásica, jazz i la dansa. Creat a França l'any 1992, es fixa també en les músiques del món.

Altres plataformes que funcionen a Espanya, més enllà dels grans noms del sector, són IQIYI (plataforma xinesa, amb contingut asiàtic), Crunchyroll (manga), Spamflix (cinema de culte), FlixOlé (cinema espanyol), Acorn TV (cinema del Regne Unit, Austràlia, Nova Zelanda, Irlanda i el Canadà) i la més recent, estrenada el 23 d'octubre, Pluto TV (sèries, cinema i canals de televisió, en una fórmula gratuïta i finançada amb anuncis).