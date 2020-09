El cas Amparo: fer una màrtir de l'espanyolisme amb quatre tuits

Amparo Izquierdo treballa a la cafeteria del Parlament des del 2009 i resulta que, després de sortir a TV3 comentant en castellà la seva feina, s’ha convertit en una màrtir de l’espanyolisme. Com? Vegem-ho. Primer de tot El Español fa una peça titulada: “Amparo, la cambrera del Parlament linxada per parlar en espanyol a TV3: de Conca i bilingüe”. El verb linxar és molt fort, remet a les tortures del Ku Klux Klan a la població negra, i per tant vaig a veure què ha passat. Doncs bé, resulta que aquest “linxament” són, en realitat, quatre tuits de persones anònimes a Twitter d’un perfil semblant, perquè ens entenguem, als que acostumen a atacar Joan Tardà. El periodista que signa la peça parla amb diputats que defensen l’Amparo (“És una noia maca, humil i treballadora”, diu un diputat no identificat, com si estiguessin parlant del Watergate) i destaca, atenció, un tuit del diputat d’ERC Joan Orobitg defensant la treballadora.

Festival de titulars

Però la cosa no acaba aquí. Resulta que Europa Press de Castella-la Manxa se’n fa ressò i a partir d’aquí el rosari de titulars als digitals espanyolistes i a la premsa local és un festival. ElLiberal.cat: “Linxament independentista a una cambrera del Parlament per parlar en castellà”. ElDiaDigital.es: “Brutal campanya d’assetjament a una cambrera natural de Las Pedroñeras per parlar en castellà”. Crónica Global: “Assetjament indepe a una cambrera per no parlar català”. Tots van repetint els mateixos tuits, ometen el d’Orobitg i cap parla amb l’afectada per veure si realment està afectada per la “brutal campanya”. La cirereta del pastís és un tuit del president castellanomanxec, Emiliano García-Page, de suport a l’Amparo. Una lliçó de com es fa la guerra bruta mediàtica contra l’independentisme.