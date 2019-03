Amy Adams signa un acord per fer sèries per a la HBO

Després de l'experiència d' 'Heridas abiertas', Amy Adams està disposada a seguir explorant el món de la televisió de la mà de la HBO, cadena que va emetre la minisèrie. L'actriu acaba de signar un acord amb la cadena per desenvolupar projectes amb la seva nova productora, Bond Group Entertainment, fundada amb la seva representant, Stacy O'Neil.

Amy Adams interpreta una dona turmentada a ‘Heridas abiertas’

Segons 'Variety', el primer projecte en el qual treballen és l'adaptació de la novel·la 'The Poisonwood Bible', de Barbara Kingslover. El llibre, publicat l'any 1998 i finalista al premi Pulitzer l'any 1999, explica la història d'Orleanna Price, la dona d'un missioner evangèlic que viatja amb ell i les seves quatre filles fins el Congo belga durant les revoltes de 1959. L'autora del llibre serà l'encarregada d'escriure el guió, mentre que Adams exercirà de productora executiva.

Aquest serà el segon projecte que Adams produeix en la seva carrera, ja que el primer va ser precisament 'Heridas abiertas', que també protagonitzava i per la qual va aconseguir una nominació als Globus d'Or com a millor actriu dramàtica en una minisèrie. Com 'The Poisionwood Bible', 'Heridas abiertas' també estava basada en una novel·la, en aquest cas de Gillian Flynn. En els últims dies la 'showrunner' de la minisèrie, Marti Noxon, ha insinuat la possibilitat que hi hagi una segona temporada del drama, ja que ella i l'autora tenen "algunes idees" sobre com podria continuar.