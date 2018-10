Ana Blanco, guardonada per la seva trajectòria per l'Acadèmia de Televisió

La presentadora del 'Telediario' Ana Blanco serà guardonada amb el Premio a la Trayectoria Jesús Hermida de l'Acadèmia de Televisió, segons ha anunciat avui la institució. La periodista, que porta 28 anys al capdavant dels informatius de TVE, rebrà el reconeixement el 23 d'octubre en el marc de la 22a edició dels Premios Iris, que se celebraran a Madrid.

Ana Blanco, llicenciada en pedagogia per la Universitat de Deusto, va iniciar la seva carrera com informadora a Cadena SER Bilbao. Posteriorment va passar per Los 40 Principales i Onda Media. A Madrid va treballar a Radio Minuto-Cadena 16, feina que va compaginar amb la presentació del programa cultural de Telemadrid 'Zap Zap, la Guía'. L'any 1990 es va incorporar a la plantilla de TVE, després de presentar-se a un càsting organitzat per la cadena per trobar nous presentadors per als informatius. En els seus 28 anys de carrera dins de la televisió pública espanyola ha presentat gairebé totes les franges horàries dels informatius, des de l'edició de cap de setmana, amb la qual va debutar, fins al 'Telediario 1', que encapçala actualment.

En edicions anteriors dels Premios Iris, alguns dels guardonats per la seva trajectòria han sigut Xavier Sardà, Chicho Ibáñez Serrador, Rosa María Calaf i Rosa María Mateo, actual administradora provisional única de la corporació de RTVE.