Després de treballar en multitud de sèries i programes de televisió, Ana Milán tindrà la seva pròpia sèrie a Atresplayer Premium. Serà una comèdia basada en les seves pròpies anècdotes que portarà per títol By Ana Milán.

Durant el confinament l'actriu es va convertir en un fenomen a les xarxes socials gràcies als seus directes d’Instagram carregats d’humor, i va ser aleshores quan els seus seguidors van començar a demanar una sèrie amb les seves històries.

A By Ana Milán l’actriu i presentadora farà d’ella mateixa en un moment en què la seva vida fa un gir imprevist i es queda sense casar-se i sense rodar una pel·lícula com a protagonista. Però aconsegueix tirar endavant gràcies al seu humor i al suport dels seus amics més pròxims. El projecte barreja realitat i ficció i el rodatge començarà al setembre. El director serà Rómulo Aguillaume i l’equip de guionistes està format per Almudena Ocaña, Aurora Gracià, Diego Pinillos i Javier Galán.