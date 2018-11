Andie MacDowell sortirà a la versió televisiva de ‘Quatre bodes i un funeral’

Un dels treballs més recordats d'Andie MacDowell és el de 'Quatre bodes i un funeral' (1994), en què interpretava la Carrie, una noia nord-americana que s'enamora d'un anglès (Hugh Grant) al qual coneix en un casament. Ara l'actriu rememorarà pel·lícula participant en la versió televisiva que Mindy Kaling està preparant per a la plataforma Hulu. Segons 'Deadline', MacDowell no reprendrà el paper que va fer llavors, sinó que farà una aparició especial. A més, la plataforma també ha anunciat que Nathalie Emmanuel, coneguda per ser la Missandei de 'Joc de trons', serà una de les protagonistes de la minisèrie basada en la cinta de Mike Newell.

La versió que prepara Kaling, que anteriorment ha sigut guionista de 'The office' i creadora de 'The Mindy Project', se centrarà en un grup de quatre amics nord-americans –la Maya, el Craig, l'Ainsley i el Duffy– que es retroben en un casament que té lloc a Londres. Després del daltabaix que es produeix a l'enllaç, les vides dels protagonistes viuran un any d'embolics sentimentals en què hi haurà quatre casaments i un funeral. De fet, MacDowell interpretarà la mare de l'Ansley, a qui donarà vida Rebecca Rittenhouse, vista a 'The handmaid's tale'.