Andrés Gil, candidat a presidir RTVE

260x366 El periodista Andrés Gil és el candidat de consens entre PSOE i Podem a presidir RTVE / TWITTER El periodista Andrés Gil és el candidat de consens entre PSOE i Podem a presidir RTVE / TWITTER

PSOE i Podem han acordat proposar el periodista Andrés Gil, actual cap de política del digital 'Eldiario.es', com a nou president de Radiotelevisió Espanyola. Ho ha confirmat aquest divendres al matí el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, en una entrevista a Antena 3. El seu nomenament l'haurà de formalitzar el Congrés, amb una majoria de dos terços en la primera votació o per majoria absoluta en la segona. Això suposa que, a banda dels vots de PSOE i Podem, Gil necessitarà el suport d'altres formacions.

Andrés Gil, nascut a Madrid el 1973, va treballar a 'El País' i va ser fundador i subdirector del diari gratuït 'ADN', abans d'incorporar-se a 'Eldiario.es'. A més, es col·laborador de 'La ventana' de la cadena SER.

"Sembla que finalment l'acord serà amb Andrés Gil", ha dit Iglesias, i ha afegit: "En la negociació hi ha hagut una qüestió que ha quedat clara des del principi: l'acord parlamentari que hi havia respecte del concurs públic és un objectiu fonamental i imprescindible, i TVE ha de deixar de ser un aparell de propaganda del partit que governi i passar a ser un servei públic independent".

El líder de Podem ha destacat la "dura" feina que han dut a terme els seus companys de partit per tancar un acord amb els socialistes sobre el futur president de la corporació pública, i ha subratllat que tots els candidats que havien sonat durant les últimes hores, com Arsenio Escolar i Ana Pardo de Vera, són "persones enormement solvents".

Aquest dijous, la presidenta del Congrés, Ana Pastor, va convocar per a la tarda de dilluns un ple en el qual es farà el primer intent d'escollir els sis consellers que li correspon escollir a la cambra baixa, segons preveu el decret llei aprovat la setmana passada pel consell de ministres. Els noms dels candidats s'han de registrar, com a molt tard, el mateix dilluns a les 12 del migdia, quatre hores abans de l'inici de la sessió plenària.

Si en aquesta primera votació els candidats no obtenen el vot favorable de 234 diputats (dos terços de la cambra) s'hauran de sotmetre a una segona votació que, previsiblement, tindrà lloc dimecres, i en la qual en tindran prou amb 176 suports (la majoria absoluta), amb la condició que els avalin com a mínim quatre grups parlamentaris. El procés d'elecció dels membres del consell d'administració s'ha d'haver completat, com a molt tard, dissabte, 15 dies després de l'entrada en vigor del decret.

Paral·lelament, el Senat té previst escollir els quatre membres que li corresponen entre dimarts i dijous, amb el mateix procediment. En aquest cas, però, s'ha previst que dilluns els candidats se sotmetin a l'examen previ de la seva comissió de nomenaments, un tràmit que els lletrats del Congrés han acceptat que s'obviés en el cas de la cambra baixa a causa de la urgència del procediment.



Un cop escollits els deu membres del consell d'administració, el Congrés tindrà dues setmanes més per triar, entre ells, el futur president, presumiblement Gil, seguint els mateixos passos: una primera votació en què necessitarà dos terços dels vots i una segona, dos dies més tard, en què en tindrà prou amb la majoria absoluta si té el suport, com a mínim, de quatre grups.

En qualsevol cas, el consell d'administració que sorgeixi d'aquest procediment d'urgència regulat pel decret llei aprovat la setmana passada serà només interí, ja que mentrestant s'ha d'activar el concurs públic que preveu la llei per escollir el futur consell i el nou president. El mateix decret estableix que, un cop completat el concurs i triada la nova cúpula, el consell escollit ara es dissoldrà.