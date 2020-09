Andreu Buenafuente, Premio Nacional de televisió 2020

Andreu Buenafuente (Reus, 1965) ha estat reconegut pel ministeri de Cultura amb el Premio Nacional de televisió 2020, dotat amb 30.000 euros. El jurat ha triat per unanimitat l'humorista català, de qui ha destacat la versatilitat de la seva trajectòria professional, que inclou diverses facetes com ara la de productor, còmic, presentador i actor. "En totes elles ha sigut capaç de d'incorporar innovacions exemplars per a les noves generacions de professionals, i destaca la seva generositat en la formació i direcció d'equips de treball", assenyala el jurat, que afegeix que la seva contribució a la televisió ha sigut especialment destacada durant la pandèmia.

MUCHAS GRACIAS Ministro. No hubiera llegado hasta aquí sin los buenos equipos que me han rodeado y me han hecho crecer. El premio es de TODAS Y TODOS. https://t.co/WRp9TwDGUS — Andreu Buenafuente (@Buenafuente) September 15, 2020

Buenafuente, fundador i director general de la productora El Terrat, va començar la seva carrera televisiva l'any 1992 a Antena 3, sent col·laborador d'Alfons Arús al programa Al ataque. Un any més tard va fer el salt a TV3, on va participar en diferents programes com ara Tot per l'audiència o Persones humanes. L'any 1995 va debutar com a presentador amb un programa propi, el Sense títol, que va estar en emissió fins al 1998. Després de diversos late night per a TV3, va fitxar per Atresmedia. Actualment, Buenafuente està al capdavant de Late motiv, el l ate night del canal #0 de Movistar +.

En edicions anteriors, el Premio Nacional de televisió ha reconegut professionals com Victoria Prego, Matías Prats o Concha García Campoy i programes com El hormiguero o Cuéntame cómo pasó.