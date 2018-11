Andrew Lincoln protagonitzarà diverses pel·lícules de 'The walking dead'

L'actor britànic Andrew Lincoln continuarà interpretant l'icònic personatge de Rick Grimes en diverses pel·lícules basades en l'univers de 'The walking dead'. La cadena AMC ho ha anunciat la matinada d'aquest dilluns, just després de l'estrena als Estats Units del cinquè episodi de la novena temporada de la sèrie, en què, tal com s'havia anunciat, Lincoln i el seu personatge s'han acomiadat de la ficció televisiva. Els telefilms explicaran què ha passat amb el Rick després dels fets narrats en aquest episodi.

Els films es rodaran sota el paraigua de la productora AMC Studios Original Films i comptaran amb guions de Scott Gimple, que al final de la temporada passada va cedir el càrrec de 'showrunner' a Angela Kang per convertir-se en el nou coordinador de continguts de la franquícia 'The walking dead'. La previsió és que la primera d'aquestes pel·lícules es comenci a rodar a principis de l'any que ve. Segons 'The Hollywood Reporter', els plans de la cadena són produir tres pel·lícules protagonitzades per Lincoln i que s'emetran a la mateixa AMC.

"Tenim moltes coses a l'horitzó, començant per un projecte èpic liderat per un dels millors actors de la història de la televisió i una de les millors persones que he conegut", diu Gimple en el comunicat que ha difós l'AMC. "Aquestes pel·lícules suposaran una gran evolució respecte al que hem estat fent a la televisió pel que fa a la mida de la producció", assegura el guionista, que promet "mons mai vistos a 'The walking dead', cares del passat i nous personatges que esperem que seguin molt estimats pels espectadors", afegeix.

'The walking dead' va estrenar la novena temporada el 7 d'octubre. Les xifres d'audiència dels últims episodis se situen molt per sota dels millors registres de la sèrie (de moment, cap capítol d'aquesta temporada ha arribat als 10 milions d'espectadors, una barrera que en anys anteriors se superava amb escreix de forma habitual), però tot i així aquesta continua sent una de les ficcions més exitoses dels últims anys als Estats Units. De fet, al setembre el president de la cadena AMC, Josh Sapan, va reconèixer que havien dissenyat un pla per continuar explotant el món de 'The walking dead' com a mínim durant una dècada més. A banda de la sèrie original i de les pel·lícules que ara s'han anunciat, des del 2015 la cadena emet també la preqüela 'Fear the walking dead'.