Antena 3 fitxa Luis Fonsi per completar el jurat de 'La Voz'

Antena 3 ja ha completat l'equip de 'coaches' per a 'La Voz', que després de cinc temporades a Telecinco es prepara per fer el salt a la competència a principis de l'any que ve. L'última incorporació al jurat del programa és Luis Fonsi, un fitxatge que va anunciar a so de bombo i platerets aquest dilluns a la nit l'informatiu nocturn de la cadena.

El cantant de Puerto Rico (que havia assessorat David Bisbal a la primera edició del format a Telecinco i ha fet de 'coach' a la versió dels Estats Units i a les de diversos països llatinoamericans) acompanyarà Paulina Rubio, Antonio Orozco i Pablo López, que ja havien sigut confirmats anteriorment com a 'coaches' del concurs de talents. La setmana passada Antena 3 va anunciar que la presentadora del programa serà Eva González, que fins ara conduïa 'MasterChef' a La 1.

La cadena també té definit l'equip de 'coaches' de la versió infantil del format: seran David Bisbal, Rosario Flores, Melendi i Vanessa Martín.