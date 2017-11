Antena 3 comença a rodar la seva nova sèrie de misteri

Presunto culpable, la nova aposta de ficció del grup Atresmedia, s’ha començat a rodar aquesta setmana en diferents localitzacions del País Basc, com Bilbao, Gernika, Mundaka o Bermeo. A més, l’equip també viatjarà a París, on es rodaran algunes escenes del thriller, que compta, entre els seus actors principals, amb Miguel Ángel Muñoz, Irene Montalà i Elvira Mínguez. La sèrie és una col·laboració entre Atresmedia i Boomerang TV, productora responsable de Mar de plástico o El tiempo entre costuras, unes ficcions que, com passarà amb Presunto culpable, es van emetre per Antena 3.

El protagonista de la sèrie, a qui dona vida Muñoz, és Jon Aristegui, un investigador que viu a París però que es veu obligat a tornar al seu poble natal, una petita localitat pesquera del País Basc. Allà s’haurà d’enfrontar als records del seu passat i a un misteri que mai es va resoldre: la desaparició de la seva nòvia, l’Anne.