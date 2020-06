Antena 3 prepara una sèrie amb Jordi Sánchez

Jordi Sánchez farà el salt de Mediaset a Atresmedia amb una nova sèrie basada en la pel·lícula Señor, dame paciencia, una cinta protagonitzada per ell mateix i un dels grans èxits de taquilla del grup d'Antena 3. Segons avança El País, Atresmedia treballa en una continuació de la història en un format de sèrie de capítols de 50 minuts que tornarà a tenir Sánchez com a protagonista. En els últims anys, l'actor català ha donat vida a Antonio Recio, un dels personatges principals de La que se avecina, la comèdia estrella de Telecinco que també es pot veure a Amazon.

El rodatge de la nova sèrie es preveu que arrenqui al setembre o l'octubre. La pel·lícula original, que justament es va emetre aquest diumenge a Antena 3, explicava la història del Gregorio (Jordi Sánchez), un banquer ple de prejudicis que veu com la seva vida canvia de cop quan la dona, interpretada per Rossy de Palma, es mor inesperadament. El Gregorio es veurà forçat a complir l'última voluntat de la dona: passar un cap de setmana amb els fills i les seves parelles a Sanlúcar de Barrameda, on hauran de portar-hi les cendres. El problema és que el Gregorio no suporta les parelles dels fills: un català del Barça, un antisistema i un basc d'origen senegalès.

La pel·lícula, estrenada el juny del 2017 i produïda per Atresmedia, va recaptar gairebé set milions d'euros i va portar al cinema més d'un milió d'espectadors. Anteriorment, Atresmedia ja havia adaptat alguns dels seus èxits cinematogràfics per a la petita pantalla: ho va fer amb Cuerpo de élite i amb Buscando el norte. Però les sèries no van passar de la primera temporada.