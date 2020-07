Anticorrupció demana vuit anys de presó per a Juan Muñoz, marit d'Ana Rosa Quintana, pel cas Villarejo

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat vuit anys de presó per a l'empresari Juan Muñoz, marit de la periodista Ana Rosa Quintana, en el marc de l'operació Tàndem, segons avança El País. La Fiscalia investiga el presumpte encàrrec que l'empresari i el seu germà, Fernando Muñoz, haurien fet a l'excomissari José Manuel Villarejo per espiar un exsoci i el seu advocat. En el mateix escrit d'acusació, la Fiscalia demana 14 anys de presó per a Villarejo per aquesta part de l'operació Tàndem.

Muñoz va ser detingut el 31 juliol del 2018 i posat en llibertat dos dies després. Segons l'auto de la causa, Muñoz van contractar Villarejo arran d'un conflicte econòmic amb el seu exsoci que hauria començat fa més d'una dècada, quan el pare de l'empresari, Fernando Muñoz Noguera, es trobava pendent d'un judici per un delicte contra Hisenda. Segons Anticorrupció, els empresaris haurien maniobrat perquè l'exsoci assumís tota la responsabilitat del delicte. Tot i que en un principi hauria acceptat el tracte, finalment va canviar d'advocat i va rebutjar participar en el tracte.

Després de la negativa, Muñoz hauria contractat Villarejo per obtenir informació sensible sobre el seu exsoci i el seu advocat amb la qual poder-los pressionar. L'objectiu era que l'exsoci tornés a acceptar assumir les responsabilitats del delicte.