Les claus del dia, per Antoni Bassas: Trump continua el xantatge

1. A les tres de la matinada nostres, Donald Trump s’ha dirigit als nord-americans buscant la solemnitat del Despatx Oval per dir el següent: "Hi ha una crisi humanitària i de seguretat a la nostra frontera sur. Dones i infants són les víctimes del nostre sistema d'immigració, que no funciona". També ha dit que, per tant, si el Congrés no li dona els diners per fer el mur amb Mèxic a ell no li fa res que les oficines federals continuïn tancades (i ja fa 19 dies que els funcionaris no cobren). Han sigut nou minuts amb afirmacions enganyoses, mitges mentides i mentides del tot. Els demòcrates ja li han dit que no li pagaran el mur.

2. Andalusia: VOX demana, per pactar amb el PP, tornar competències a Madrid, expulsar immigrants i derogar les lleis de violència de gènere. I fa com Trump: diu que no li fa res que es repeteixin eleccions. Tant si li surt bé com si no, haurà tingut setmanes de propaganda gratuïta.

3. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya nega que la causa de l’1 d’Octubre l'adjudiquessin a dit a Ramírez Sunyer, però es contradiu sobre quan es va canviar el mètode de repartiment.

4. La consellera Bassa ha declarat a RAC1 des de la presó que el PDECat i Esquerra no haurien de deixar caure Pedro Sánchez, però els senyals que arriben del president Puigdemont són que, si bé els grans partits catalans ja van fer un gran gest investint Sánchez, encara estan esperant que el govern espanyol faci alguna cosa més que declaracions a Catalunya i que ja n’hi ha prou de salvar els socialistes perquè són el mal menor.

5. El CCCB es va omplir en l’ acte de l’ARA amb Ernesto Ekaizer. Estava indignat: " El cas de les caixes d’estalvis, les fusions i tota aquesta ‘milonga’ el que ha posat de manifest és que tenim organismes com si fossin els organismes de països desenvolupats però no ho són”.

6. No us perdeu l’article de l’ Àlex Gutiérrez: “Laura Rosel no tenia padrins polítics, estava sola i, avui, la supervivència als mitjans públics és difícil si no es té el favor de la classe política. Rosel tenia el favor de l’audiència, però amb això no n’hi ha hagut prou per deixar-la continuar amb el 'FAQS' ”.