Antonio Banderas dona vida a Pablo Picasso a Màlaga

L’actor Antonio Banderas ja dona vida a l’artista Pablo Picasso. Tal com explicava l’agència Efe ahir, ja ha començat a actuar a la sèrie Genius, que es rodava ahir mateix a la platja malaguenya de la Misericordia, que a la pantalla es convertirà en la Costa Blava francesa. Des de la matinada, els equips tècnics d’aquesta producció de National Geographic i Fox 21 havien estat treballant per al rodatge, on l’actor va estar fins a les 10.30 hores, moment en què l’equip es va traslladar a la plaça de la Merced, on se situa la casa natal de Picasso, una altra de les localitzacions escollides.

El rodatge a Màlaga havia començat el dia anterior a l’església de San Jaime, on va ser batejat Picasso, i a la plaça de toros La Malagueta, on va conèixer la tauromàquia en la seva infantesa. A La Malagueta es va escenificar una corrida de toros amb banderes d’Espanya i un públic format per figurants vestits d’època. Tot i que Banderas no participava en aquestes escenes, l’actor va visitar el rodatge i va passejar per diversos llocs de la plaça de toros, com el corredor i els corrals. El rodatge a la ciutat andalusa acaba avui i a continuació passarà per Barcelona, París i Budapest.