Aplaudir la barbaritat de considerar terrorisme una baralla de bar

260x366 Portada de l''Abc', 18 d'abril del 2018 Portada de l''Abc', 18 d'abril del 2018

Que els detinguts per una presumpta agressió –en el marc d'una baralla de bar– a uns guàrdies civils i les seves parelles hagin passat més de 500 dies en presó provisional, a l'espera de judici, només es pot entendre des de la lògica de l'escarment i el retrocés galopant de drets i garanties en què està sumit l'Estat. Que l'acusació a la qual s'enfronten sigui la de terrorisme és una suma infame al despropòsit. I que la premsa orgànica validi aquesta tesi, a més d'un menyspreu per les veritables víctimes d'actes terroristes, evidencia el capgirament de valors que afecta una premsa a qui se li suposa un paper de fiscalitzadora dels abusos del poder.

Però aquí tenim l''Abc', titulant el seu editorial "Relat d'una agressió terrorista", és a dir, sentenciant abans que els jutges. O sigui, pressionant-los. I això que, en el text, ja diu que el que va passar el 15 d'octubre del 2016 "si no és terrorisme, s'hi sembla". Curiosa justícia, la que ho fia tot no a el que és sinó a la percepció del que sembla. Les portades d'aquest diari o de 'La Razón' inclouen el relat de les agressions en un to tremendista que, afortunadament, no es correspon amb l'abast de les ferides registrades davant del metge: un turmell trencat en un agent i contusions en l'altre. Qualsevol agressió mereix càstig judicial, però des de la proporció: demanar penes que sumen 374 anys de presó només s'explica per la deriva política espanyola. És possible que l'enfrontament reflectís la tensió entre dos bàndols que, malgrat la desactivació d'ETA, encara s'ha de cauteritzar. Ara bé, la judicatura ha agafat la denúncia original de la Guàrdia Civil, que només era per delicte d'odi, i l'ha situada en l'òrbita del terrorisme, sense ni tan sols haver demostrat que hi havia una motivació diguem-ne que política en l'agressió. Que certa premsa aplaudeixi i encoratgi això és per posar-se a tremolar.