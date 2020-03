Apple TV+ juga a la nostàlgia amb Steven Spielberg

La nostàlgia s'ha convertit en un element imprescindible de la ficció televisiva i es materialitza en la resurrecció de sèries que van triomfar en altres temps o en productes que tiren d'estètiques passades. Apple TV+ no s'ha pogut resistir ni a la tendència ni a l'efecte enlluernador d'un gran nom com Steven Spielberg i estrena aquest divendres Amazing stories, el reboot de Cuentos asombrosos, la sèrie dirigida pel director de La lista de Schindler entre el 1985 i el 1987.

Steven Spielberg és un dels noms clau de l'apropament de la ciència-ficció al gran públic, amb títols com Encuentros en la tercera fase (1977). Tres anys després de l'estrena d' E.T., l'extraterrestre (1982), Spielberg posava en marxa Cuentos asombrosos, una sèrie d'antologia en què, seguint l'esquema de La dimensió desconeguda, cada episodi explicava una història paranormal diferent. Malgrat les seves discretes audiències, la ficció es va mantenir en emissió dues temporades, va rebre 12 nominacions als Emmy i va assolir l'estatus de producte de culte. En la seva croada per sumar grans personatges al seu equip, Apple va arribar a un acord amb la productora de Spielberg, Amblin Television, per recuperar la sèrie i fer altres projectes com Masters of the air, continuació de les minisèries Hermanos de sangre i The Pacific.

La nova versió de Cuentos asombrosos és un intent de "portar l'audiència a llocs meravellosos de la mà dels directors i guionistes actuals més imaginatius", ha assegurat Apple. Spielberg exerceix de productor executiu, mentre que la funció de showrunner recau en la parella formada per Adam Horowitz i Edward Kitsis, creadors d' Érase una vez, sèrie que reimaginava les històries dels personatges de contes de fades, com per exemple Blancaneus. En el dia de l'estrena, la sèrie "alliberarà" els seus primers cinc episodis –la plataforma n'ha encarregat deu–, tots autoconclusius . Entre els actors que formen part del repartiment destaquen Kerry Bishé, Edward Burns, Victoria Pedretti, coneguda per ser la Love de You (Netflix), i Robert Forster, mort l'octubre del 2019.

Projecte accidentat

Apple TV+ ha rodejat l'estrena d 'Amazing stories de cert secretisme i només ha revelat alguns detalls dels arguments dels episodis. El capítol The cellar, per exemple, gira al voltant d'una història d'amor viscuda a través de viatges en el temps. Dynoman and the volt se centra en la relació entre un avi (Robert Forster) i un net, i el descobriment d'un anell amb superpoders. Un altre dels episodis, The rift, és l'adaptació d'un novel·la gràfica dibuixada per Leno Carvalho i escrita per Dan Handfield i Richard Rayner sobre una mare (la Mary Ann), un fill i la seva trobada amb un pilot de la Segona Guerra Mundial arribat del 1941. Els personatges acabaran treballant per a la Secció 47, una organització secreta del govern que controla unes portes que permeten viatjar en el temps i l'espai.

El que sí que han transcendit són els problemes de producció que ha patit la sèrie. Quan la plataforma va anunciar el projecte, Bryan Fuller, creador d' Hannibal, figurava com a responsable, mentre que Hart Hanson, guionista de Bones, figurava com a showrunner. Un any després, tots dos abandonaven la sèrie. Segons van explicar llavors, la decisió de Fuller es produïa per una divergència d'opinions: la seva aproximació a la sèrie fantàstica no s'adheria a la visió blanca i familiar que exigien tant Apple com Amblin.

El conservadorisme és un dels eixos de l'oferta d'Apple TV+. Abans de començar a operar, el novembre del 2019, diferents mitjans nord-americans com el Wall Street Journal assenyalaven que una de les polítiques a l'hora d'aprovar projectes era evitar com més millor continguts que incloguessin escenes sexuals i violentes o posicionaments polítics. "En comptes de nusos, llenguatge groller i violència, elements diferenciadors de moltes sèries de televisió per cable o dels serveis de streaming, Apple vol comèdies i drames emocionals que apel·lin a un públic com més ampli millor, com This is us o la sèrie familiar Amazing stories", explicava Bloomberg Bussinesweek.

D'aquesta manera, la plataforma té l'esperança de convertir-se en el servei preferit del públic familiar, un objectiu que comparteix amb Disney+. Igual que Apple TV+, el servei de streaming de la companyia de Mickey Mouse també està posant pals a les rodes d'aquelles sèries que intenten anar una mica més enllà. De moment, els dos principals damnificats d'aquesta política han sigut la sèrie Con amor, Simon –que explica la història d'un adolescent homosexual– i la continuació de Lizzie McGuire. Mentre la primera ha sigut relegada a Hulu, el servei de streaming més adult de Disney, la segona ha interromput la seva producció i ha quedat en suspens. La principal diferència entre Apple TV+ i Disney+ és que la segona compta amb el coixí d'un catàleg de pel·lícules infantils, com les de Pixar, o la saga de La guerra de les galàxies.