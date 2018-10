Apple no vol ni sexe ni violència a les sèries

Pistoles, rapers esnifant coca, una orgia en una luxosa mansió... Explica el Wall Street Journal que quan Tim Cook va revisar el guió del que havia de ser la primera sèrie original d’Apple, Vital signs, es va posar les mans al cap. Massa violenta, massa sexe. Apple no s’ho podia permetre. Al capdavall, la companyia viu fonamentalment de vendre telèfons, gràcies a uns valors de marca que es basen en la pulcritud i la depuració. El blanc dels aparells també el vol als continguts. La sèrie -un projecte del músic Dr. Dre - va anar a parar al calaix de les hibernacions i aquesta setmana ha transcendit que mai veurà la llum, si més no a Apple. Tenint en compte que també Disney -una altra companyia amb tendència puritana- guanya pes en el nou panorama de (re)aglomeracions, cal preguntar-se si caminem cap a un canvi en la tipologia de sèries que arriben al gran públic. Sobretot tenint en compte que la HBO-durant molts anys va ser el santuari de la ficció més sexual i desinhibida, blasfema i sense fàstics a la violència- quedarà ara sota el paraigües d’AT&T, que ja ha suggerit que vol empènyer la seva nova adquisició cap a un target més ampli, que vol dir més familiar, que vol dir més comercial i que, en definitiva, vol dir més adotzenat.

Sacsejada a la televisió en obert dels EUA

Canvis interns als tres principals canals en obert dels Estats Units. Els escàndols sexuals han forçat la sortida precipitada de Leslie Moonves , que va ser director general de la CBS i president del seu consell d’administració. El substitueix, amb caràcter interí, Richard Parsons, que assumeix com a repte més urgent trobar un nou director per a aquesta corporació, responsable de sèries com Big Bang Theory i CSI. El relleu té lloc en un moment en què la junta del canal està dividida sobre la conveniència de fusionar-se amb Viacom, propietària de canals com la MTV i Nickelodeon. La NBC també s’enfronta a una sotragada important. Ha sigut líder quatre de les últimes cinc temporades i una bona part del crèdit s’atorga a Robert Greenblatt, cap d’entreteniment del canal, que acaba d’anunciar que plega. Ho havia negat fa una setmana, però la veritat és que l’executiu, de 58 anys, feia una setmana que estava negociant la sortida. Ara que ja s’ha fet pública, ha explicat que no vol sotmetre’s més al “desgast” que implica una posició que ha defensat durant vuit anys. Fa sis mesos el canal perdia Jennifer Salke, número 2 de Greenblatt, que va ser fitxada per Amazon per supervisar la seva oferta d’entreteniment.

I, finalment, es dona per fet que Ben Sherwood, director del canal ABC, deixarà la companyia un cop Disney tanqui l’absorció de l’imperi Fox que ja té signada. Amb organigrames nous, directrius noves.

La miopia publicitària amb l’esport femení

Adidas pagarà 8,5 milions de dòlars anuals a la tenista Naomi Osaka perquè sigui una de les seves cares publicitàries. Suposa una bona notícia per a l’esport femení. Al capdavall, dues de cada cinc noies per sota dels divuit anys practiquen algun esport als Estats Units. I el 59% de les dones treballadores són fans de l’esport. La infrarepresentació de les dones en aquest sector té com a imatge sagnant la llista Forbes dels 100 esportistes més ben pagats: cap era una dona. I la publicitat -que conforma la part del lleó dels ingressos en els esportistes d’elit- en té bona part de la responsabilitat. O sigui, de la culpa.

‘GH VIP’: una sortida deshonrosa a Bulgària

Al Gran Hermano VIP de Bulgària, el raper Ivan Glavtxev -conegut com a Vanko 1 - ha hagut d’abandonar la casa després que transcendís que havia sigut condemnat a 12 anys de presó, dels quals en va complir 3, per un delicte de tràfic de dones -i un nen- a qui va drogar per introduir-les després en xarxes de prostitució a Europa. La sortida s’ha venut sota la clàssica fórmula de “per motius personals”, però la cadena admet que “en vista de les queixes rebudes” es “replantejaran els criteris de selecció” per a un programa que obté un 30% de share a Bulgària.

Xoc intern (i extern) al canal australià ABC

La corporació pública australiana, ABC, ha decidit acomiadar la directora general de l’organisme, Michelle Guthrie. Es tracta d’una mesura excepcional i, segons el prosaic comunicat que va fer públic, “no era l’opció més interessant per a la companyia” que l’executiva la continués liderant. Al rerefons hi ha el profund malestar intern que ha generat la seva gestió. Però també el setge informatiu al qual l’ha sotmès News Corp, el conglomerat del magnat australià Rupert Murdoch, que l’ha atacada incessantment des dels seus mitjans. Una altra de les crítiques que rebia era la seva falta d’experiència periodística. La directiva va assegurar que estava “destrossada” per la decisió, que no hi havia cap queixa per negligència en la seva gestió i que rumiava reclamar per la via judicial. El càrrec el nomena -i el liquida- el consell d’administració, que a Austràlia és independent del govern.