Apple presenta l’iPhone 12, el seu primer ‘smartphone’ 5G

Des que les operadores del món van començar a desplegar xarxes de cinquena generació (5G) fa més d’un any i mig, una part de la indústria ha considerat que Apple feia tard perquè no disposava de cap model d’iPhone compatible amb la 5G. L’experiència ha demostrat que no calia córrer, i fins a cert punt també que la 5G necessitava l’arribada d’Apple tant com a l’inrevés: si bé a la Xina ja són 5G un terç dels smartphones que es venen, als EUA només ho són un 14%, i com que allà la meitat dels consumidors fan servir mòbils Apple, l’adopció de la 5G no avança tant com s’esperava. Fins i tot aquí, si les telefòniques s’han afanyat aquests mesos a prometre serveis 5G -amb excepció de Vodafone, que ja el tenia-és en bona part per no perdre l’oportunitat de vendre iPhones 5G quan n’hi hagués, perquè ningú s’animarà a contractar un servei si el seu telèfon no el pot aprofitar.

Sigui com sigui, l’espera ha acabat: Apple va presentar ahir els seus primers smartphones compatibles amb 5G. Ho va fer en una nova presentació virtual on només va intervenir físicament un directiu aliè de solvència contrastada en el ram de les telecomunicacions: Hans Vestberg, abans conseller delegat d’Ericsson i ara de l’operadora Verizon. El detall és significatiu, vista la gran diversitat de bandes de freqüència que es fan servir per la 5G als diferents països, i amb les quals els nous iPhone hauran de treballar. Apple no vol deixar cap dubte que ho faran correctament.

Els nous iPhone, tots amb 5G

La nova gamma 5G d’Apple està formada per quatre telèfons, que comparteixen la denominació genèrica iPhone 12 i el nou processador A14 Bionic d’Apple, que l’empresa ja va presentar el mes passat com a motor de la nova tauleta iPad Pro. Conté 11.800 milions de transistors, un 40% mes que l’A13 dels iPhone 11. I, com és natural, promet un 50% més de rendiment en computació i gràfics, que s’haurien de notar en aplicacions com l’aprenentatge automàtic i la fotografia computacional. Els quatre iPhone 12 comparteixen també el mateix disseny industrial amb els iPad Pro i Air més recents, recuperant els cantells dels iPhone 4 i 5 que Apple va abandonar el 2014 per passar a les línies arrodonides des de l’iPhone 6 fins a l’iPhone 11.

En realitat, es tracta de només dos models, cadascun disponible en dos mides de pantalla: amb carcassa d’alumini hi ha els iPhone 12 de 6,1 polzades i de 5,4 polzades; i amb carcassa d’acer inoxidable s’ofereixen els iPhone 12 Pro de 6,1 i 6,7 polzades. Clarament Apple considera que les 6,1 polzades seran el format més popular. L’analista Ming-Chi Kuo assegura que la firma preveu que un 40% dels 75 milions de telèfons que vendrà fins a final d’any siguin iPhone 12 de 6,1. El Pro Max és l’iPhone més gros que Apple ha tret fins ara.

A l’altre extrem hi ha el prometedor iPhone 12 mini, que integra finalment en el cicle de productes emblemàtics de la marca un telèfon compacte, probablement com a conseqüència de l’èxit que ha tingut l’iPhone SE llançat al mes d’abril. El nou mini, tot i tenir la pantalla més grossa que l’SE, és més petit gràcies a l’absència de marcs, que permet prescindir del lector dactilar: els quatre models fan servir la biometria facial TouchID. Totes les pantalles són de tecnologia OLED (Apple en diu Super Retina XDR), però no ofereixen la funció always on display dels mòbils Samsung i Huawei.

Tot i ser la connectivitat 5G la característica més destacada dels iPhone 12, Apple no renuncia a millorar la 4G, que és l’única que molts usuaris tindran inicialment. De fet, l’empresa assegura que baixa automàticament a 4G quan l’aplicació no necessita la velocitat 5G, per estalviar bateria.

Parlant de bateria, els iPhone 12 es poden carregar sense fils, però inclouen uns imants MagSafe per assegurar que el telèfon quedi ben posat a sobre del carregador, i un sensor NFC per interactuar amb futurs accessoris. Els usuaris que prefereixin tirar de cable hauran de buscar un dels 2.000 milions de carregadors d’iPhone que hi ha pel món, perquè dins la caixa del telèfon no en trobaran cap, com tampoc auriculars. Apple ho justifica per raons mediambientals: si la caixa és més petita, dins de cada contenidor de transport n’hi caben més. De l’estalvi de cost no en parlen, esclar.

Com és habitual, Apple segueix apostant per les funcions de fotografia, un dels punts forts dels seus mòbils. Els iPhone 12 porten dues càmeres principals i els iPhone 12 Pro en tenen tres, complementades amb un sensor LiDAR de profunditat que habilita funcions de realitat augmentada, i tant accelera l’enfocament automàtic com millora els desenfocaments en situacions de poca llum. Totes les càmeres principals tenen 12 megapíxels de resolució, però són més lluminoses que les dels models anteriors i, amb les funcions de fotografia computacional que permet el nou processador, fan possibles el mode de nit a la càmera frontal, els vídeos timelapse nocturns i enregistrar vídeos amb processament Dolby Vision HDR.

I poca cosa més

Els fans d’Apple que esperaven que els nous iPhone arribessin amb companyia hauran quedat decebuts. La marca només va presentar un nou altaveu intel·ligent connectat a Siri. Amb un preu de 99 euros, el HomePod mini està pensat per competir amb l’Echo Dot d’Amazon, amb el qual comparteix la forma esfèrica. En canvi, els suposats auriculars Apple de diadema i els medallons geolocalitzats AirTags van quedar per a una altra ocasió.