Apple restaura les joies de la família

Després de la seva gira de la setmana passada per Europa, on se’l va veure a Brussel·les reclamant per als Estats Units una legislació sobre protecció de dades igual que l’europea i a Madrid presentant l’altaveu connectat HomePod amb la cantant Rosalía, Tim Cook ha aparegut aquest dimarts al Conservatori de Brooklyn (Nova York) especialment pletòric, fins al punt d’assegurar a l’audiència que està pensant d'anar-hi a viure. Però l’entusiasme del conseller delegat d’Apple sobre l’escenari va quedar aviat superat pel del públic assistent en confirmar-se que la primera novetat del dia era l’esperadíssima renovació de l’ordinador portàtil lleuger MacBook Air, fins ara el producte més antic dels que la marca té a la venda.

El nou Air manté el disseny monobloc i extraplà que tant va sorprendre quan Steve Jobs el va treure d’un sobre quan el va presentar ja fa més de 10 anys, i que totes les marques de portàtils lleugers amb sistema operatiu Windows venen imitant des d’aleshores. La pantalla segueix tenint la mateixa mida, 13,3 polzades, però ara conté quatre vegades més píxels –la resolució que Apple anomena Retina, per primera vegada en aquesta gamma– i mostra més colors. Gràcies a la reducció del marc a la meitat, el conjunt de l’ordinador és un 17% més petit, a més d’un 10% més prim, amb un gruix màxim d’1,56 centímetres. A l’interior hi ha un processador Intel Core i5 de dos nuclis a 1,6 GHz, acompanyat d’un xip T2 per a les funcions de seguretat i xifratge que es combina amb la incorporació d’un lector dactilar a l’angle superior esquerre del teclat, per desbloquejar l’equip, identificar-se en les aplicacions o fer compres amb Apple Pay, tal com ja permetien els models anteriors d’iPhone i molts portàtils amb Windows del mercat. A sota del teclat, el nou 'trackpad' és ara sensible a la pressió, com el d’altres portàtils Apple.

L’altra novetat respecte a l’Air original és que el nou només porta dos connectors multifuncionals Thunderbolt 3, els quals portaran a Apple un bon negoci complementari en adaptadors. El nou portàtil, que pesa 1,25 quilos, es vendrà des de la setmana que ve en tres colors (plata, gris fosc i l’inevitable daurat) amb dues opcions de memòria (8 o 16 GB) i quatre d’emmagatzematge d’estat sòlid (128, 256, 512 GB o 1,5 TB), que situen el preu del model bàsic en 1.349 euros i el del més complet en 3.089 euros. D’aquesta manera, la marca de la poma torna a defraudar les expectatives dels que clamaven per un Air de menys de 1.000 dòlars/euros.

Nou Mac Mini

Apple també va aprofitar per renovar un altre producte que tenia mig abandonat, l’ordinador de sobretaula Mac Mini, que, a diferència dels iMac tot en un, funciona amb monitor extern. També és molt popular com a servidor domèstic multimèdia, tot i que hi ha centres de dades especialitzats, com MacStadium, que funcionen amb més de 8.000 d’aquests ordinadors. El nou Mini promet multiplicar per cinc la velocitat de l’anterior i es vendrà a un preu d'entre 899 i 4.849 euros, segons la potència del processador, la dotació de memòria RAM i la capacitat d’emmagatzematge SSD, en aquest cas, fins a 64 gigabytes i 2 terabytes respectivament.

L’iPad, el portàtil més venut

Cook es va reservar per al final una d’aquelles xifres de mercat que tant li agraden: Apple porta venuts 400 milions d’iPads, cosa que fa de la tauleta la més popular de la història. Però és que, a sobre, l’iPad resulta ser l’ordinador més venut: en els dotze mesos passats, Apple ha despatxat més tauletes que qualsevol altra marca d’equips, sumant els models portàtils i de sobretaula. Una part d’aquest èxit està en el mercat educatiu, per al qual ja es va presentar fa uns mesos un model específic. L’altra part és en les aplicacions de substitució dels ordinadors portàtils entre estudiants i usuaris d’empresa, el segment al qual s’adrecen els iPad Pro. Ara Apple renova aquesta gamma seguint els passos dels iPhone X: a més d’adoptar el potent processador A12 (entre un 35% i un 90% més ràpid que el Pro actual), també s’elimina el botó d’inici, que queda substituït pel reconeixement facial tridimensional Face ID. Es manté el model amb pantalla de 12,9 polzades, que ara és un 25% més petit perquè la pantalla té menys marc i ha perdut un mil·límetre de gruix, i el que fins ara tenia 10,5 polzades (abans era de 9,7 com l’iPad original) ara creix fins a les 11 polzades però mantenint la mida de la carcassa. Apple també ha renovat el llapis digital Pencil que fan servir il·lustradors i dissenyadors, que ara queda fixat magnèticament al costat de la tauleta –com el de la Microsoft Surface original– i carrega automàticament la bateria en aquesta posició. Probablement la novetat més sorprenent tractant-se d’Apple és la renúncia al connector propi Lighting, que ha quedat desplaçat per un USB-C estàndard que, entre altres coses, permetrà carregar la bateria de l’iPhone (o d’un altre mòbil) amb l’energia de l’iPad. En canvi, es consuma la desaparició del 'minijack' d’auriculars; us haureu de passar als models amb Bluetooth o comprar un adaptador per endollar els que tingueu amb cable.

Els preus dels nous iPad Pro estan a l’altura de les seves prestacions, demostrades a la presentació amb exemples de realitat augmentada, retoc fotogràfic i videojocs fotorealistes. El model d’11 polzades costa des de 879 fins a 1.709 euros segons la dotació de memòria (de 64 gigabytes a un terabyte), i el de 12,9 polzades va dels 1.099 als 1.929 euros. En els dos casos es pot afegir connectivitat mòbil 4G per 170 euros més. La qüestió és si els gairebé 200 euros que costa el teclat físic d'Apple corresponent i els 139 euros del llapis Pencil fan o no la tauleta prou competitiva, per exemple, amb el nou MacBook Air per a determinats segments de compradors.