Aprendre a innovar amb l’ARA i Ferran Adrià

“El que nosaltres vam fer a El Bulli després ningú ha sigut capaç de fer-ho en el món de la restauració gastronòmica, va ser increïble”, assegura contundent el xef de l’Hospitalet de Llobregat Ferran Adrià, set anys després de tancar el restaurant en el moment més àlgid de la seva carrera.

Adrià i el seu equip van aconseguir que el petit restaurant de la cala Montjoi fos escollit en cinc ocasions el millor restaurant del món. Però també van revolucionar la gastronomia mundial, van desbancar la cuina francesa i es van convertir en tot un referent en creativitat i innovació. Com ho van fer? El seu mètode creatiu consistia a comprendre molt bé un objecte d’estudi per poder innovar. Ho explica molt bé una de les ànimes creatives del restaurant, Eduard Xatruch, responsable avui juntament amb Mateu Casañas i Oriol Castro dels restaurants Disfrutar de Barcelona i Compartir de Cadaqués. “Consistia a entendre. Comprendre una cosa per poder crear. Quan entens les coses ets capaç de classificar-les bé. Amb això pots identificar què s’ha fet abans i què no, i pots canviar el panorama creatiu amb l’objectiu de classificar per poder crear”, explica Xatruch.

El Bulli va ser la llavor del que avui és el mètode Sàpiens, el gran projecte de Ferran Adrià, que pretén sistematitzar la innovació perquè qualsevol persona, organisme o empresa pugui innovar en el seu sector.

Aquest mètode que avui vol compartir amb el món li permetia poder renovar per complet tot el menú any rere any i això, en part, el va portar a l’Olimp de la cuina mundial de manera sostinguda. No només va ser capaç d’innovar, sinó que també va aconseguir mantenir-se en el temps com el millor. Fins que el 2009 va arribar la temuda notícia: en un viatge en cotxe cap a Roses, el xef va decidir que al cap de dos anys tancaria el restaurant per convertir-lo en una fundació. “Havíem arribat al nostre límit”, sentencia el cuiner, que afegeix que “cal saber retirar-se a temps”.

L’11 de juliol Ferran Adrià explicarà al Cosmocaixa de Barcelona (de 9 a 13 h) la seva experiència en una jornada que organitza el diari ARA conjuntament amb El Bulli Foundation i que porta per títol Innovar o morir. L’acte començarà amb la directora de l’ARA, Esther Vera, i el cuiner, que explicaran en què consisteix el mètode Sàpiens i repassaran les experiències d’èxit de les empreses que ja l’han aplicat, com és el cas del diari.

Seguidament la subdirectora de l’ARA Georgina Ferri i el responsable de nous formats i Ara Data Auri Garcia detallaran la feina que ha fet l’equip d’innovació del diari i els projectes que ja s’han començat a implementar amb èxit.

Taules rodones

L’acte continuarà amb una taula rodona sobre la importància de la innovació per transformar les empreses actuals i comptarà amb la participació del professor d’estratègia d’Esade Marcel Planellas; la directora de màrqueting de HP, Ester Sala; la CEO i fundadora de SocialCar, Mar Alarcón, i el CEO de Liquid, Aleix Valls.

També hi haurà una taula rodona sobre la innovació en el món de l’educació. Moderada pel director adjunt del diari, Ignasi Aragay, hi participaran Pablo Gonzalo, responsable del programa Escuelas Creativas de Telefónica; Javier Peña, director general d’Elisava; Boris Mir, director adjunt d’Escola Nova 21, i Teresa Navarro, directora de Femcat.

L’acte té un preu de 30 euros (20 per a subscriptors). Les entrades ja es poden adquirir a la pàgina web promo.ara.cat/innovar.