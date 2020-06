Un ‘Ara Estiu’ per viure al màxim les vacances

L’estiu arriba més d’hora que mai a l’ARA. Aquest any el tradicional suplement vacacional del diari, l’ Ara Estiu, s’avança i torna a partir del diumenge 28 de juny amb noves històries d’estils de vida i cultura per als dies de calor. Un bany de bon rotllo i relax sense deixar d’apostar per la informació rigorosa. A més de comptar amb algunes seccions habituals del diari -Mèdia, Estils i Gent- en tindrà de noves i refrescants, pensades perquè els lectors treguin tot el rendiment de l’estiu i puguin aprofitar les hores de lectura que donen les vacances.

Cada número de l’ Ara Estiu arrencarà amb una primera pàgina doble que dona la benvinguda als lectors amb un tast d’estiu que barreja nostàlgia, gastronomia i glamur. En aquest espai Toni Vall i Jordi Garrigós faran un viatge al passat i recordaran, respectivament, els anuncis més innovadors d’èpoques pretèrites i els granshits musicals que han marcat els estius dels últims 50 anys.

Aquesta mateixa doble comptarà també amb la secció Un país per confinar-s’hi, una selecció d’allotjaments a càrrec de Joan Callarissa i Rosa Rodon que demostra que no cal anar gaire lluny per fer unes vacances inoblidables. Les propostes se centren en Catalunya, les Balears i el País Valencià i estan pensades per a tot tipus de públic i butxaques. Els lectors hi trobaran hotels, cases rurals, càmpings i resorts que donen resposta a tot tipus de motivacions turístiques: des d’escapades familiars fins a viatges romàntics.

‘Entre amics’, un clàssic

En aquesta nova edició del suplement d’estiu no podia faltar una secció que ja ha esdevingut un clàssic, l’ Entre amics. L’estiu és una època de compartir experiències, moltes de les quals acabaran sent records inoblidables al costat d’amics. Així, personatges populars i famosos com ara l’actriu Diana Gómez o el mag Lari faran un homenatge a aquells amics que han marcat la seva vida recordant com els van conèixer.

Per la seva banda, la secció d’Estils es posa les xancletes i agafa el para-sol per fer propostes de moda, cuina i oci des d’una perspectiva estiuenca. La temporada arrencarà amb una selecció de les millors marques locals de banyadors tant per a dones com per a homes i continuarà amb reportatges sobre qüestions tan diverses com la cura de les plantes durant l’estiu o trucs per fer fotos sota l’aigua.

L’estiu també és temps de passejades i descoberta del territori i això és el que proposa la secció 4 passes. El suplement proposarà rutes -seleccionades per Aure Farran, Sílvia Marimon i Valèria Gaillard- que agrupen elements destacats del patrimoni català. D’aquesta manera, a través de les pàgines de l’ Ara Estiu els lectors podran conèixer els municipis indians, recórrer el passat medieval de Catalunya o descobrir els escenaris on van sorgir les trementinaires, les dones que es dedicaven a la recol·lecció d’herbes per a l’elaboració de remeis naturals.

La contra del suplement serà el territori d’Antonio Baños i Marc Giró, que s’alternaran l’espai i donaran als lectors els seus particulars punt de vista del món. Un espai en què l’humor irreverent serà el protagonista.