L'ARA organitza un debat sobre igualtat amb Ana Bernal Triviño

L'ARA ha organitzat per al 27 de maig un seminari online per parlar de la igualtat de gènere als mitjans de comunicació amb la periodista i investigadora Ana Bernal Triviño. Aquesta especialista en el tema és doctora en periodisme i professora de la Universitat Oberta de Catalunya, i s'ha convertit en una de les veus més destacades en el panorama mediàtic actual de la lluita feminista i de la denúncia de les greus desigualtats de gènere. Ha publicat recentment el llibre No manipuléis el feminismo, on desmunta falsedats i atacs contra el moviment feminista i defensa els drets de les dones .

En aquest seminari desenvoluparà les eines necessàries (com per exemple fer un ús correcte del llenguatge o escollir un bon tractament audiovisual) perquè les informacions als mitjans tinguin sempre garantida la igualtat de gènere i interactuarà amb els lectors que s'apuntin a la cita i que podran plantejar dubtes, qüestions i preguntes a través d'un mur de participació a la web de l'ARA.