Arriba a Movistar+ ‘Broken’, la nova sèrie de Sean Bean

La fe posada a prova per les tribulacions terrenals. Movistar+ estrena avui la nova sèrie protagonitzada per Sean Bean. Broken és una producció de la BBC de sis episodis que explica la història d’un capellà catòlic en una ciutat del nord d’Anglaterra. Tot i que és una persona molt turmentada per una infantesa traumàtica, intenta ser el més ferma possible per entendre els problemes de la seva parròquia.

El creador d’aquesta ficció és Jimmy McGovern, conegut per haver sigut el responsable de la sèrie Cracker (1993-1995) i per altres ficcions com The lakes, The street i Accused. La temàtica religiosa no li és pas aliena, ja que va ser el guionista de la pel·lícula Priest, que justament analitzava la crisi de fe d’un capellà catòlic.

A part de Sean Bean, Broken -que està ambientada a Liverpool- compta també amb la participació d’Adrian Dunbar, Anna Friel, Muna Otaru i Mark Stanley en els papers principals.