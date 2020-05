Arriba Spamflix, la plataforma del cinema de culte

Una nova (i petita) plataforma s’afegeix al menú d’ofertes en streaming. Spamflix, dedicada a les pel·lícules de culte, ja està disponible a Espanya en dispositius mòbils i televisors. En total, prop d’un centenar de títols que van despertar interès quan van fer la ruta de festivals cinematogràfics. Spamflix és un projecte creat fa un parell d’anys per Markus Duffner i Julia Duarte, vinculats als festivals de Locarno i São Paulo, respectivament. El registre és gratuït i qui ho faci abans del 22 de maig rebrà un cupó per veure la pel·lícula que triï. No hi ha mensualitat, sinó que funciona per lloguers de títols concrets. Un film costa uns 4 euros, però hi ha packs amb descomptes.

Entre les categories d’aquesta plataforma, n’hi ha de prou originals com "Comèdia negra", "Sense sentit" o "Què collons acabo de veure". Amb el hashtag #Staythefuckhome s’hi pot trobar títols com Fish & Cat, de Shakhram Morki, present al Festival de Sitges, o pel·lícules de directors underground com ara Alex Cox, Denis Côté, Sion Sono, Quentin Dupieux o Hitoshi Matsumoto. El servei té aplicacions d’iOS, Android, Android TV i Chromecast.