Arriba ‘Top Gamers Academy’: el primer ‘talent’ sobre videojocs

En aquest talent show no cal cantar, ni ballar, ni embrutar-se les mans per preparar un sopar. Tot es fa des del relatiu confort d’una cadira, ja sigui conduir un vehicle virtual pels principals circuits del món, ja sigui eliminar els contraris abans que ells et liquidin a tu o organitzar l’estratègia de batalles de clans. Top Gamers Academy arriba avui al canal Neox i es presenta a si mateix com el primer format de realitat dedicat al món dels videojocs i els e-sports.

Tot i que s’estreni (21.30 h) a Neox -el canal temàtic d’Atresmedia dedicat als joves-, els impulsors d’aquest programa defensen que es tracta d’una aposta en absolut secundària per al grup. “Això va de veres. És gran. És una gran aposta”, explicava durant la presentació Tinet Rubira, el director general de Gestmusic, una de les productores involucrades, juntament amb Webedia. “Que ningú cregui que per ser un producte digital és una cosa menor, al contrari. Té els estàndards de qualsevol programa de prime time ”.

Més enllà de les bones paraules, hi ha un motiu que avala aquesta visió: es vol fer de l’edició espanyola una pica que marqui el camí per vendre el programa a tot de mercats internacionals. Així ho assegurava el director executiu de Webedia, Antony Dumas: “És la clau que necessitem per obrir la porta a altres països. Miraran amb molt de detall el que passa amb el programa”.

21 finalistes de 6.500 aspirants

Top Gamers Academy està presentat per Jordi Cruz -conegut per haver presentat el format Art Attack a Disney Channel- i compta amb 21 concursants, dividits en tres equips. Aquest grup d’alumnes arriba al tram final després d’haver superat un càsting al qual es van presentar 6.500 aficionats als videojocs. De fet, avui a les 20.30 h es podrà veure un especial que recull els moments més interessants del càsting. La selecció de finalistes, per cert, respecta l’equilibri entre nois i noies per trencar el clixé que aquest és un món fonamentalment masculí.

Al programa no hi haurà coaches però els anglicismes segueixen imposant-se i els youtubers Elrubius, Willyrex i TheGrefg seran els team owners (líders d’equip) dels aspirants. Diumenge se celebrarà la gala eliminatòria, però els progressos dels pupils es podran seguir les 24 hores del dia durant les vuit setmanes que durarà la formació a través de Twitch i YouTube. Tres dels jocs que hi apareixeran seran Gran Turismo, Fornite i Clash Royale. Les gales -si se’n pot dir així- s’emetran els diumenges, en directe.

Els professors se centraran en la seva preparació física, dietètica, psicològica, de creació de marca personal o d’edició en vídeo, entre d’altres disciplines. L’acadèmia o gaming house és a Sant Just Desvern, disposa de 800 metres quadrats i estarà dirigida per Ana Anouc Oliveras, cap de producte de l’empresa ESL i una de les pioneres del món dels e-sports.

Entre els professors hi ha el pilot Lucas Ordóñez i el youtuber Suja. Però, a banda de jugar i aprendre a rendibilitzar les seves habilitats creant i compartint continguts, els concursants hauran d’enfrontar-se també al repte de la convivència.