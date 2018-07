Arxivada la causa contra Terribas per haver informat sobre moviments policials dies abans de l'1-O

Una jutge de Barcelona ha arxivat la causa contra la presentadora d''El matí de Catalunya Ràdio', Mònica Terribas, per haver donat informació, des dels micròfons de l'emissora pública, sobre els moviments de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil el dia 22 de setembre de l'any passat. La titular del jutjat d'instrucció número 14 de la capital catalana creu que la periodista va ser "irresponsable des del punt de vista de l’ètica professional", però assenyala que els fets no són constitutius de delicte.

Dos dies després dels escorcolls policials a la seu del departament d'Economia, i quan faltava poc més d'una setmana per al referèndum de l'1 d'octubre, Terribas va demanar als seus oients que informessin el programa sobre els moviments de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que detectessin. Dos dies més tard, el 24 de setembre, la Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil va denunciar el programa perquè va considerar que aquesta petició "afavoria implícitament actuacions contra l'ordre públic".

En un comunicat, aquesta entitat denunciava que "a ctuacions com la realitzada pel programa 'El matí de Catalunya Ràdio' demanant als seus oients que informin dels moviments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional són d'una irresponsabilitat alarmant, ja que posen en risc tant la seguretat dels operatius com de la resta de ciutadans". "És lamentable que la deriva paranoica d'alguns mitjans de comunicació arribi a l'extrem de servir d'ajuda a terroristes, narcotraficants o qualsevol altre delinqüent, facilitant la potencial comissió d'actes delictius d'impredictibles conseqüències", afegia el document.

En opinió de la jutge, la conducta de Terribas va ser "generadora de risc per a la població" i " va produir una situació de risc per a l’actuació dels diferents dispositius policials, així com per a les tasques que feien els agents que circulaven en els vehicles policials identificats". La resolució recorda també que els cossos policials tenen competències "molt més àmplies" que les relacionades amb l'1-O (cita explícitament els "operatius antiterroristes i contra el crim organitzat") i assenyala que donant detalls sobre els moviments policials podia "entorpir" altres tipus d'actuacions. Amb tot, la jutge creu que l'actuació de Terribas "no té encaix concret en cap dels tipus previstos al Codi Penal", per la qual cosa ha optat per arxivar la demanda.