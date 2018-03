Arxivada la causa contra Jordi Galves, que ni tan sols ha hagut de declarar

La causa contra Jordi Galves per un suposat delicte d'odi ha quedat arxivada aquest divendres al matí, abans fins i tot que el periodista prestés declaració davant del jutge, segons ha avançat 'El Nacional', el mitjà per al qual treballa Galves i on havia publicat l'article que va motivar la denúncia. Segons aquest diari, quan l'articulista ha arribat al jutjat per declarar se li ha comunicat que el cas havia estat arxivat. "La inquisició judicial ha reculat davant la llibertat d'expressió", ha dit el periodista en declaracions al mateix mitjà.

Galves havia estat acusat d'un suposat delicte d'odi per un article publicat el 17 de novembre en què responia a unes declaracions de la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, afirmant que Cornellà de Llobregat és " un territori que fa bandera de l’adoctrinament espanyolista, de l’odi als que no són com ells, on prolifera la llei del més fort, la violència en totes les seves formes, la ultradreta, el sexisme, el ressentiment permanent de l’immigrant que no vol deixar-ho mai de ser, que no vol mai acceptar que ja viu a Catalunya i que Catalunya ja s’ha convertit en casa seva".

L'alcalde del municipi, Antonio Balmón, va assegurar que l'article “frega la incitació a l’odi amb les seves manifestacions”, i l'Ajuntament es va personar a la causa com a acusació particular.