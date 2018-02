Arxivada la denúncia per injúries contra el senyor Bohigues del 'Versió RAC1'

La jutge del jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona ha arxivat la denúncia de la direcció general de la Policia contra Eduard Biosca, que posa veu al senyor Bohigues al programa 'Versió RAC1' i que, interpretant el personatge, va comparar els agents de policia que s'allotjaven als vaixells del Piuet amb rates. Els sindicats de policia van denunciar l'actor perquè van considerar que els seus comentaris eren injuriosos.

Els acudits es van pronunciar durant l'emissió del programa del 20 d'octubre, quan es comentava que els agents de policia s'havien queixat d'haver-se trobat rates als vaixells. "A tots els vaixells hi ha rates", va afirmar Clapés, i el personatge va respondre, en referència als policies: "Les primeres 10.000 rates ja les van portar de Madrid". A més, el senyor Bohigues també va utilitzar expressions com "Déu les cria i elles s'ajunten" i "Les primeres, les importants, les gordes".

Segons la jutge, es tracta de frases "poc respectuoses, insultants, sarcàstiques o metafòriques" i també "desafortunades" però no es poden considerar una injúria greu tenint en compte el "context" i les "circumstàncies". A més, afegeix que no són "insults greus contra les forces i cossos de seguretat de l'Estat, ja que no afecten l'honorabilitat o professionalitat dels agents, no són tan insultants per afectar la reputació, la consideració, la dignitat ni el prestigi" dels agents.

Tot i l'arxivament de la causa judicial, la jutge traslladarà l'expedient a la Subdelegació del govern espanyol a Barcelona perquè determini si els fets van ser constitutius d'una infracció administrativa.