Arxiven la denúncia de la Fundación Francisco Franco contra 'El intermedio'

La Fiscalia de Madrid ha arxivat les diligències obertes arran de la denúncia de la Fundación Nacional Francisco Franco per les paròdies que el programa de La Sexta 'El intermedio' va fer sobre la figura del dictador, ja que considera que els gags estan emparats amb la llibertat d'expressió. En un comunicat, la fiscalia ha anunciat la decisió de tancar la investigació contra el grup Atresmedia, el Gran Wyoming i Dani Mateo, que havien sigut acusats d'un delicte d'odi.

La denúncia feia referència a tres vídeos emesos a 'El intermedio' en què el presentador del programa i el seu col·laborador apareixien amb un ninot que representava el cadàver de Franco i que acabava rodolant per terra i amb els braços i el cap arrencats, suposadament per accident. Segons el ministeri públic, la paròdia pot ser "de mal gust, desafortunada i possiblement reprovable", però està "emparada amb la llibertat d'expressió". El fiscal recorda que el programa de La Sexta té un to humorístic i que s'hi fan acudits "amb més o menys encert" però que no encaixen en un delicte d'odi.

"No es pot deduir que els presentadors estiguessin fomentant, promovent o incitant a l'odi, hostilitat, discriminació, violència ni tampoc que realitzessin accions que impliquin humiliació, menyspreu o descrèdit contra un grup o persona determinada", diu el comunicat, que recorda també que el cas no es pot tractar com un delicte d'injúries perquè "l'honor de les persones mortes només es pot protegir per la via civil".

Tot i l'arxivament d'aquesta causa, Dani Mateo encara té obert un altre cas pel polèmic gag en què es va mocar amb una bandera d'Espanya. L'humorista, que va ser denunciat per Alternativa Sindical de Policia, va comparèixer davant del jutge el 26 de novembre, però es va acollir al seu dret a no declarar.