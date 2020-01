Atresmedia s’apunta a la ficció distòpica amb ‘La valla’

“Fa dos anys i mig, quan va començar la producció d’aquesta sèrie, era molt distòpic parlar d’una ciutat dividida per un mur. Però, desgraciadament, ara la sèrie és menys distòpica, perquè al segle XXI apareixen amenaces així”. Daniel Écija, el productor de La valla, feia aquesta reflexió el mes passat al festival MiM Series, durant la presentació de la seva nova proposta, que a partir d’avui es pot veure a Atresplayer Premium (la versió de pagament del portal de streaming d’Atresmedia) i que pròximament, en una data que encara no s’ha concretat, s’estrenarà al prime time d’Antena 3.

La valla se situa en un futur no gaire llunyà, l’any 2045, després de la Tercera Guerra Mundial, un conflicte que va esclatar arran de l’escassetat de recursos i que ha desembocat en un món dominat pels règims autoritaris, que retallen les llibertats dels ciutadans assegurant que és l’única manera de sobreviure en una situació de catàstrofe ecològica com la que pateix el planeta. En aquest context, a Espanya la vida a les àrees rurals és pràcticament impossible, mentre que a Madrid un mur infranquejable separa dues zones completament diferenciades: el govern i les famílies benestants viuen al Sector 1, amb tota mena de luxes, i la resta de la població intenta tirar endavant enmig de la misèria al Sector 2. Només aquells que disposin del salconduit necessari estan autoritzats a travessar la tanca.

Una família desesperada

A més, un virus mortal comença a estendre’s entre la població. Quan la Sara mor a causa de l’epidèmia, el seu marit, l’Hugo (Unax Ugalde), decideix amagar-ho per evitar ser confinat a l’hospital on van a parar tots els sospitosos d’haver estat infectats, i fuig cap a la ciutat. L’acompanyen la seva filla, la Marta (Laura Quirós); la seva cunyada, la Julia (Olivia Molina), germana bessona de la difunta Sara, i la seva sogra, l’Emilia (Ángela Molina), excombatent de la resistència a qui la pèrdua de la seva filla, i abans la del seu marit, ha afectat profundament.

Un cop a Madrid descobriran que la situació encara és pitjor del que temien: el govern s’està enduent els fills dels pares que no tenen feina, i aviat la Marta és segrestada i enviada al Sector 1, a l’altra banda de la tanca. L’Hugo s’obsessiona per recuperar-la, però l’única manera de poder travessar el mur i buscar-la passa perquè la Julia adopti la identitat de la seva germana i tots dos, com a matrimoni, puguin aconseguir una feina al servei dels poderosos.

El repartiment principal el completen el Luis (Abel Folk) i la seva dona, l’Alma (Eleonora Wexler). Ell és un excompany d’universitat de l’Emilia que va canviar de bàndol i ara és ministre, però que se sent decebut pel sistema. Ella, en canvi, és una dona ambiciosa i sense escrúpols que intenta oblidar el seu passat al Sector 2.

“ La valla és un conte meravellós sobre què passa quan et prenen la llibertat i la justícia, per les quals s’ha lluitat durant centenars d’anys”, diu Écija, creador de grans èxits televisius com Médico de família, Periodistas, Los Serrano i Águila Roja. Segons ell, la sèrie s’ha inspirat en algunes distopies cinematogràfiques clàssiques, com Blade runner i Mad Max, però sobretot en el malson de les dictadures feixistes del segle XX, que ofereixen un menú de com podem sentir-nos envaïts i coartats. En aquest sentit, la directora de ficció d’Atresmedia, Sonia Martínez, subratlla que avui en dia en moltes zones del món es viuen situacions “semblants” a les que planteja La valla.

La sèrie, produïda per Atresmedia juntament amb Good Mood (la productora d’Écija) i Globomedia, està formada per 13 capítols de 50 minuts, que s’estrenaran a Atresplayer setmanalment.