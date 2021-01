Atresmedia rectifica i inclou el nom del creador de 'Física o química' al 'revival'

Després de la polèmica per haver exclòs el nom del creador de Física o química dels títols de crèdit del revival de la sèrie, Atresmedia ha rectificat. El segon capítol especial reconeix l'autoria de Carlos Montero, que va crear la sèrie original emesa entre el 2008 i el 2011, amb el missatge: "Basat en els personatges creats per Carlos Montero". El diumenge 27 de desembre Atresplayer Premium estrenava el primer dels dos episodis que formen FoQ: el reencuentro i Montero es va trobar amb la sorpresa que no se'l mencionava enlloc. El guionista va utilitzar les xarxes socials per manifestar el seu disgust pel buit que se li havia fet i aquest diumenge anunciava a Twitter que Atresmedia havia reparat l'error.

Gracias a todos los que habéis hecho posible que mi nombre aparezca finalmente en los créditos de FOQ, El reencuentro. Habéis sido muchos: los que habéis viralizado mi tweet (la primera vez que me pasa), mis compañeros, los periodistas, ALMA... En fin, gracias. — carlos montero (@tremendoaveces) January 3, 2021

Arran de les seves queixes, Montero va rebre el suport del sindicat de guionistes ALMA, que van qualificar com a "vergonyosa" la decisió de no acreditar el creador. "Carlos Montero va ser un dels primers guionistes que van exigir i van aconseguir el cartell de «Creada per» precisament per Física o química. Aquest lleig d'Atresmedia, Buendia Estudios i Boomerang TV ens torna a aquella època en què les sèries no tenien creadors. Vergonyós", deien des del sindicat.

Montero assegura que la decisió de fer un revival de la sèrie adolescent es va prendre sense consultar-li en cap moment el seu parer, però des d'Atresmedia sempre han mantingut que no van comptar amb ell perquè té un contracte d'exclusivitat amb una altra plataforma, Netflix.