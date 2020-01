Els documentals de natura tornen a rugir

En uns temps en què milions d'espècies estan en perill d'extinció i que els serveis de les multimilionàries en streaming gasten milers de milions en contingut, el vell gènere televisiu del documental de natura viu un bon moment. Aquest dissabte, l'última sèrie documental de gran pressupost de la BBC, Seven worlds, one planet, debutarà als Estats Units a través de diversos canals per cable com BBC America o Sundance TV. El primer capítol d'aquesta producció –seqüela dels èxits recents Planet Earth II i Blue planet II– se centrarà en Austràlia. A Espanya, la sèrie ja es va estrenar a finals d'octubre i està disponible a Movistar+.

Mai hi ha hagut tanta oferta per als fans del gènere. Netflix, Disney i Apple estan invertint de manera important en programació sobre la vida salvatge, com a part del seu esforç per atraure subscriptors als seus respectius serveis en streaming. I els xous sobre natura estan en auge al cable i a la televisió en obert, amb unes 130 produccions originals emeses al llarg del 2019, la qual cosa és més que els tres anys anteriors combinats, segons Nielsen.

"No crec que hagi vist mai tanta atenció abans a la televisió sobre natura, a través d'un rang tan ampli d'audiències, plataformes i organitzacions", declarava Michael Gunton, director creatiu de la unitat d'història natural de BBC Studios. El gènere es remunta a més de mig segle enrere, amb les primeres aportacions com The undersea world of Jacques Cousteau, que aixecava crònica de les exploracions de l'oceanògraf francès, o Zoo quest, una producció de la BBC que seguia l'historiador natural David Attenborough mentre viatjava pel món a la recerca d'espècimens per al zoo de Londres.

651x366 David Attenborough, a 'Seven worlds, one planet' David Attenborough, a 'Seven worlds, one planet'

L'interès s'ha renovat al mateix ritme que la cobertura del medi ambient migrava des de les publicacions científiques fins als mitjans generalistes, un canvi que ha coincidit, a més, amb l'eclosió dels televisors en alta definició i les plataformes en streaming. Netflix i les seves rivals consideren la programació sobre natura com una aposta segura, ja que és apropiada per a totes les edats i funciona bé arreu del món. "Viatja bé", explicava Gunton, "perquè és educativa i els animals no parlen cap llengua en particular".

A l'octubre BBC America, coneguda per thrillers com Killing Eve i Orphan Black, va decidir que la seva graella del dissabte es dedicaria als documentals naturals. El resultat va ser un augment del 35% de l'audiència durant la franja del prime time. A més, segons explica la directora executiva de la cadena, Courtney Thomasma, aquestes sèries aporten al canal una audiència diferent de l'habitual. "Ens hem trobat amb uns públics més generalistes respecte als nostres perfils més habituals".

Un tema d'actualitat

Bill Gardner, el vicepresident de programació a la PBS –que emet Nature i Nova– va atribuir la puixança al fet que cada cop més persones s'involucren en la defensa del medi ambient. "En aquesta temàtica concreta, crec que hi ha la conscienciació general que es tracta d'alguna cosa més que entreteniment", declara. "És, senzillament, el tema dels nostres temps".

El documental que va suposar el tret de sortida per a aquesta febrada va ser Planet Earth II, una sèrie de la BBC del 2016 narrada per Attenborough. Va aconseguir audiències rècord al Regne Unit i va ser un èxit inesperat als Estats Units. Els executius de la televisió van teoritzar que el xou, amb les seves filmacions sumptuoses, era popular perquè donava als espectadors un respir respecte a l'atmosfera tempestuosa que envoltava el Brexit i l'ascens de Donald Trump. "Aquesta incomoditat profunda és un factor que impulsa el contingut rellevant", assegurava Sarah Barnett, presidenta del conglomerat d'entreteniment AMC Networks, que inclou BBC America. Des d'aleshores, ha sigut una estampida.

Our planet, un documental en vuit parts que Netflix va incorporar al seu catàleg a l'abril, va ser un dels programes originals més vistos del 2019. Més recentment, la plataforma ha estrenat Dancing with the birds i aquest mes presentarà Night on Earth, de sis capítols i centrat en els animals nocturns.

Quan Apple va revelar el contingut del seu servei en streaming, Apple TV Plus, al novembre, això incloïa el documental de 96 minuts Elephant queen, entre les primeres estrenes. La companyia abundarà de nou en aquest gènere amb Tiny world, centrada en els animals diminuts, i la seva proposta pel que fa a criatures nocturnes, Earth at night. Disney, per la seva banda, ha sigut una pionera del cinema natural – Seal Island va guanyar un Oscar ja el 1949– i s'ha convertit en un actor més gran del sector, amb l'adquisició per 71.300 milions de dòlars de la major part de l'imperi en mans de Rupert Murdoch, incloent-hi National Geographic. Ara, en el seu servei en streaming Disney Plus, s'hi poden trobar centenars d'hores sobre la vida salvatge.

Un viatge per 41 països

Seven worlds, one planet, l'última proposta de la BBC, inclou escenes filmades en 41 països. En resposta als focs devastadors que han cremat a Austràlia, BBC America mostrarà primer l'episodi d'Austràlia, en comptes del previst originalment, que era el de Nord-amèrica. Tot i que el capítol es va enregistrar molt de temps abans de la crisi, el canal informarà els espectadors de com poden ajudar a mitigar els efectes dels incendis. Està narrat per David Attenborough, que, als 93 anys, és un dels beneficiaris d'aquest boom, i que ha rebut Emmys per la seva participació en Blue planet i Our planet.

Discovery, un líder en aquest gènere, té els drets en streaming de les edicions anteriors d' Earth, de la BBC, i té previst presentar una "col·lecció definitiva" enguany en una plataforma que està dissenyant, segons ha revelat el director del canal, David Zaslav. Serengeti, una sèrie produïda per Simon Fuller, el mànager de les Spice Girls i creador d' American idol, va ser un èxit d'audiència per a Discovery, a l'agost, i va funcionar especialment bé entre els homes joves i les famílies. S'està preparant una seqüela i el canal emetrà també Endangered, una sèrie de BBC Studios produïda per Ellen DeGeneres sobre espècies en perill o vulnerables. Altres projectes en marxa de Discovery són Mysterious planet, Perfect planet i Deep planet. "Hi ha una fam terrible pel gènere", admetia Zaslav.

Mentrestant, la NBC va anunciar la setmana passada que uniria esforços amb BBC Studios per a una sèrie documental sobre el continent americà, pensada per ser emesa després dels Jocs Olímpics de París del 2024.

A més de la preocupació creixent pel medi natural, en uns temps en què Groenlàndia s'està fonent i uns mil milions d'animals han mort als focs australians, pot haver-hi una altra raó per al boom: la programació sobre naturalesa, aparentment, combina bé amb els porros. "Vam trobar que una de les raons per les quals aquest contingut ressona aquests dies, una de moltes forces, és la legalització de la marihuana", explicava Thomasma, de BBC America. "Creiem que això pot funcionar especialment bé en el bloc de programació d'última hora de la nit". El canal va oferir una marató de documentals sobre natura el 20 d'abril –la festa no oficial dels fumetes– i va funcionar. "Vam trobar a Twitter uns quants comentaris coincidents: «Qui sigui que ha programat Planet Earth avui, és un geni»", detallava Thomasma.

