La BBC retira un capítol d''Hotel Fawlty' per un diàleg amb paraules racistes

Els usuaris del servei per streaming UKTV, una plataforma de la qual és propietària la BBC, ja no podran veure completa Hotel Fawlty. La televisió pública ha decidit eliminar del seu servei un episodi de la comèdia dels anys 70 en què s'hi fan comentaris racistes. En el capítol, titulat The germans [Els alemanys], un dels hostes habituals de l'hotel, el major Gowen, utilitza un llenguatge racista mentre explica una anècdota sobre l'equip de criquet de les Índies Occidentals.

Tot i que en un principi UKTV s'havia negat a explicar els motius pels quals s'havia retirat l'episodi, finalment ha confirmat a través de les seves xarxes socials que l'episodi està sota revisió perquè "conté insults racistes". "Regularment revisem continguts antics per assegurar-nos que responen a les expectatives dels usuaris i fem especial atenció al llenguatge que pugui estar desfasat. En algunes sèries hi afegim advertiments i altres les editem. Volem prendre'ns temps per valorar quines són les opcions amb aquest episodi", explica la plataforma.

An update on Fawlty Towers for our viewers pic.twitter.com/O0kFR4Md8E — Official UKTV (@UKTV) June 11, 2020

A part de l'escena protagonitzada pel major Gowen, un altre dels fragments conflictius de l'episodi seria l'escena en què Basil Fawlty, interpretat per John Cleese, se sorprèn quan va a l'hospital i és tractat per un metge negre.

Cleese, que a més de protagonitzar la sèrie la va cocrear amb Connie Booth, s'ha mostrat contrari a la decisió de la plataforma i ha assegurat al diari australià The Age que la gent que no ha entès que els gags del capítol són una crítica al racisme, en lloc d'una manifestació de suport, és "estúpida".

"Una cosa que es veu en els últims 180 anys és que les persones tenen sentits de l'humor molt diferents. Algunes entenen que si poses paraules sense sentit en boca d'un personatge del qual et vols riure no estàs donant suport a aquelles idees sinó ridiculitzant-les", diu Cleese. "El major és un fòssil de dècades passades. No estàvem donant suport a la seva visió, ens en rèiem. Si no ho poden entendre, si la gent és tan estúpida per no veure-ho, què hi podem fer?", es pregunta el còmic.

La retirada de l'episodi d' Hotel Fawlty no és l'únic moviment que ha fet la BBC en resposta al moviment de denúncia del racisme als Estats Units arran de la mort de George Floyd a mans de la policia. Aquesta setmana la televisió pública també va anunciar que la comèdia Little Britain deixava d'estar disponible a les seves plataformes.

Per la seva banda, la HBO Max també ha decidit retirar temporalment la pel·lícula Allò que el vent s'endugué per les seves implicacions racistes, però preveu recuperar-la afegint-hi un advertiment sobre el seu context històric.