La BBC farceix la graella nadalenca de TV3

TV3 comença avui dues setmanes de vacances durant les quals la graella canvia completament i s’omplirà de ficció i continguts humorístics. La cadena, però, ha fet un esforç per evitar recórrer a les reposicions i estrenarà fins a quatre espais que porten el segell de la BBC. Una d’aquestes propostes d’origen britànic és la sèrie Shakespeare & Hathaway: investigadors privats, una comèdia detectivesca de deu episodis que s’emetrà a partir de dijous després del Telenotícies migdia. La ficció està protagonitzada per un inspector privat i una perruquera que investiguen junts l’assassinat del marit d’ella.

L’oferta de ficció de la tarda es completarà amb dos títols més. D’una banda, la minisèrie italiana Atelier Fontana, sobre tres germanes que triomfen al món de la moda i acaben vestint grans estrelles de Hollywood. Tots dos capítols d’aquesta producció (que TV3 ja havia emès anteriorment) es podran veure els dies 27 i 28 de desembre a les 16.30 h. D’altra banda, la cadena recupera Julie Lescaut, que ja s’ha convertit en un clàssic de les seves graelles de vacances. La sèrie policíaca francesa s’emetrà aquest dijous i aquest divendres a les 18.30h, i del 2 al 4 de gener a les 17.30 h.

Tant avui com els dies festius, les tardes s’ompliran bàsicament amb cinema, tot i que el dia 26, a partir de les 19 h, s’emetrà, com és tradicional, el Concert de Sant Esteve de l’Orfeó Català des del Palau de la Música. Els caps de setmana també s’ompliran amb cinema, però es manté el concurs Atrapa’m si pots i el dia 5 es transmetrà la cavalcada de Reis de Vilanova i la Geltrú, amb Eloi Cordomí i Ester Bertran.

Entre setmana, la franja prèvia al Telenotícies vespre estarà reservada per a l’humor. Fins al dia 1 hi haurà una dosi diària d’ APM?, que s’acompanyarà d’altres continguts. Així, el dia de Sant Esteve, abans del concert, farà acte de presència un altre imprescindible del Nadal a TV3: Mr. Bean. El 27 i el 28 es podran veure els vídeos domèstics del No te la fotis, i la setmana que ve s’emetrà el nou espai No tenim vergonya, que recordarà, des d’un punt de vista humorístic, alguns dels moments més destacats dels 35 anys d’història de TV3. Aquest programa ocuparà l’última mitja hora abans del TN vespre entre el 31 de desembre i el 4 de gener, però la seva primera aparició serà aquest divendres a la nit, just abans de La gran pel·lícula.

Minisèries, teatre i ‘El foraster’

Pel que fa a les nits, destaca l’emissió, el dia de Nadal, de l’espectacle teatral El fantasma de Canterville, protagonitzat per Joan Pera. A més, diversos programes de TV3 han preparat especials per a aquestes festes: més enllà dels habituals resums de l’any del Zona zàping i del Polònia per a les hores prèvies a les campanades (que presentaran Helena Garcia Melero i Marc Ribas), es podran veure edicions extraordinàries d’ Al cotxe i El foraster. El dia 27, Eloi Vila conversarà sobre rodes amb joves que s’han fet famosos gràcies a la televisió, la música o les xarxes socials, en un programa que anirà seguit de l’emissió d’un concert de Txarango. Quim Masferrer, per la seva banda, tornarà a Benifallet, el primer poble que el va acollir fa cinc anys, per veure com han canviat els seus veïns des de llavors. Aquest especial s’emetrà per Sant Esteve, i el dia 2 El foraster tancarà la temporadaamb un resum dels millors moments, que anirà precedit d’una edició de l’ APM?. La primera nit de l’any, el Sense ficció reemetrà el documental Generació D.

La resta de prime times els omplirà la BBC: aquest cap de setmana s’oferirà la minisèrie d’època Howards End, i els dies 3 i 4 serà el torn del thriller Apple Tree Yard. A més, des d’avui fins dijous i de l’1 al 4 de gener es podrà veure, a partir de la mitjanit, la sèrie documental Història de la humanitat, produïda també per la televisió pública britànica.

Als matins, a partir de les 12 h, TV3 reemetrà la primera temporada de Benvinguts a la família, que estrena nous capítols el 14 de gener. A partir d’avui se’n podran veure dos episodis cada dia de dilluns a divendres (tret dels festius), amb l’excepció del 31 de desembre. Aquell dia només n’hi haurà una entrega, que començarà a les 11 h, perquè a les 12 h s’emetrà el sorteig de la Grossa de Cap d’Any, que conduiran Llucià Ferrer i Anna Bertran.

Sense data per al final d’‘Un poble francès’

TV3 ha deixat fora de la seva programació nadalenca la sèrie Un poble francès, que va aconseguir un èxit d’audiència inesperat durant l’estiu però que va quedar incompleta. La cadena va anunciar aleshores que els 24 episodis pendents, que corresponen a les dues últimes temporades, es podrien veure ara, però finalment ha canviat d’idea. De moment no s’ha fixat cap nova data per concloure l’emissió d’aquella producció francesa ambientada en un poble de la França ocupada pels nazis. Una opció seria recuperar-la durant la Setmana Santa, tot i que difícilment es podrien encabir tots els capítols en tan pocs dies. El més probable, doncs, és que calgui esperar fins a l’estiu que ve per descobrir el desenllaç de la història.