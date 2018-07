Batwoman, en lluita contra els prejudicis

Tot i que els últims anys la televisió ha obert el focus, la diversitat sexual continua sent una assignatura pendent en la ficció de la petita pantalla. La cadena The CW està disposada a fer un pas més en la representació del col·lectiu LGTBI amb 'Batwoman', la primera sèrie de superherois que tindrà una protagonista obertament lesbiana. Al darrere del projecte, encara en desenvolupament, hi ha Greg Berlanti, un dels productors més prolífics dels Estats Units i responsable de fins a 14 sèries, entre les quals hi ha 'The Flash' o 'Arrow', totes dues provinents de l’univers de DC Comics, com 'Batwoman'.

La pertinença a la factoria DC Comics té un paper important en la presentació de Batwoman als espectadors de The CW. Cada desembre la cadena nord-americana emet un 'crossover event' que reuneix els personatges de les diferents sèries de superherois de la seva programació. La idea de la cadena és aprofitar aquest capítol especial per presentar la protagonista de la nova sèrie, Kate Kane (nom real de Batwoman), una noia lesbiana que arriba a Gotham amb la intenció de combatre el crim.

DC Comics va afegir Batwoman al seu panteó de superherois a finals dels anys 50. En un principi va ser introduïda com un interès romàntic per a Batman, una estratègia amb la qual l’editorial volia silenciar aquells que asseguraven que el superheroi de Gotham era homosexual. L’any 1964, Julius Schwartz es va convertir en l’editor de tots els còmics relacionats amb l’univers de Batman i va decidir prescindir de personatges secundaris que considerava no essencials, com era el cas de Batwoman.

L’heroïna va estar desapareguda fins al 2006, quan l’editorial va decidir recuperar-la. Per apropar-se als lectors moderns i afegir diversitat a les seves publicacions, DC Comics va fer variacions en el personatge. La nova Batwoman era jueva i lesbiana i el seu interès romàntic era Rennée Montoya, una exdetectiu de policia de Gotham. En el seu moment, Dan DiDio, coeditor de DC Comics, va assegurar que la intenció era “comptar amb un repartiment que reflectís molt més la societat actual i els fans d’avui en dia”. Aquesta última versió de la superheroïna és la que utilitzarà Berlanti per a la versió televisiva.

Aposta per la visibilitat

En una entrevista amb 'The Hollywood Reporter', Berlanti assegurava que el fet de treballar en sèries d’acció no és un obstacle a l’hora de parlar sobre temes socialment rellevants. “Intento posar el meu granet de sorra perquè aquestes sèries siguin importants: ja sigui fent que un actor obertament gai interpreti un personatge heterosexual o que un actor heterosexual faci un personatge homosexual”, explicava Berlanti, que durant anys ha inclòs una trama gai en tots els projectes en què ha treballat.

La seva implicació en l’aposta per la visibilitat del col·lectiu el va convertir en l’artífex d’un episodi clau per a la representació LGTBI a la televisió. L’any 2000, Berlanti exercia de 'showrunner' de la sèrie adolescent 'Dawson crece', que va donar a conèixer Katie Holmes, i va decidir que havia arribat el moment perquè els espectadors nord-americans veiessin un petó apassionat entre dos homes. Per aconseguir-ho va haver d’amenaçar la cadena, The WB: o li deixaven rodar l’escena o marxava. En un reportatge a 'Vanity Fair', Berlanti recordava que fins llavors no hi havia hagut cap petó gai romàntic en 'prime time'. “Hi havia petons de broma, però mai un petó romàntic entre dos personatges, i encara menys adolescents”, explicava. “Si havíem de fer sortir de l’armari un personatge, era estúpid que no es pogués fer un petó amb un noi”, recorda Berlanti, que en la seva obstinació per la normalització acaba d’estrenar la comèdia romàntica 'Con amor, Simon', el procés d’autodescobriment d’un adolescent gai.