BeIN incorpora al seu servei de ‘streaming’ el partit de Movistar+

Mediapro podrà oferir, a partir de l’1 de gener, tots els partits de la Lliga a través de la seva plataforma de futbol en streaming, BeIN Connect. La productora catalana ha arribat a un acord amb Telefónica per incorporar a aquest servei, fins a final de temporada, Movistar Partidazo, el canal de Movistar+ que emet el millor enfrontament de cada jornada, sempre amb presència del Barça o del Madrid.

Aquest matx era l’únic que fins ara no formava part de l’oferta de Mediapro, que disposava de vuit partits de pagament per jornada (que s’emeten a través de BeIN) i d’ un en obert (que es pot veure a Gol). BeIN Connect ja ha anunciat que mantindrà el paquet actual de 9,99 euros al mes i que en crearà un de nou, que incorporarà Movistar Partidazo, per 16,99 euros mensuals.

L’actual repartiment de drets del futbol espanyol és vigent des de l’estiu del 2016 i la nova subhasta no està prevista fins al final de la temporada 2018-2019.