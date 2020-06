Begoña Alegría, Diego Arizpeleta i Marta Carazo, nous corresponsals a TVE

Radiotelevisió Espanyola ja té nou planter de corresponsals, després de decidir el relleu de Lorenzo Milá (Roma), Miguel Ángel Idigoras (Londres) i José Ramón Patterson (Brussel·les). Begoña Alegría, que va ser directora dels informatius entre el 2018 i el 2019, viatjarà a la capital italiana, mentre que la plaça londinenca se la queda Diego Arizpeleta, amb una dècada d’experiència a l’àrea internacional de l’ens públic. Marta Carazo serà la corresponsal al cor de la UE, després d’haver presentat durant un any el programa Europa 2020.

També hi ha canvis a la ràdio: Jordi Barcia viatja de Londres a Roma i serà el nou corresponsal de RNE, en substitució de Sagrario Ruiz de Apodaca. La plaça vacant de Londres l’ha guanyat Sara Alonso Esparza, que va fitxar per a l’emissora el 2006 i fa dos anys que era a internacional, on ha cobert temes migratoris, de drets humans i processos electorals. La cadena ha recordat que el relleu a les corresponsalies s’ha fet un cop complert el període establert de sis anys que marca una norma interna per ser en una mateixa destinació.