Bèlgica rebutja una de cada cinc euroordres, i quatre claus més del dia

Bèlgica rebutja una de cada cinc euroordres. La fiscalia belga demana a l’Estat a quina presó anirà Puigdemont si és extradit i quants metres tindrà la cel·la.

Sànchez deixa l’ANC per ser el 2 de Puigdemont. ERC incorpora Ruben Wagensberg i defineix el 21-D com “el referèndum que l’Estat no va voler pactar” .

La Rambla tindrà pilones de seguretat. Les noves mesures també inclouen una zona sense cotxes a l’entorn de la Sagrada Família.

Zimbàbue negocia amb Mugabe la seva retirada. El president arrestat cediria si li garantissin la seva seguretat .

Leonardo tritura tots els rècords. La pintura ‘Salvator Mundi’ es ven per 382,49 milions d’euros, el preu més alt de la història.