Benvinguts l'endemà del Dia de la Dona

Anabel Alonso i José Corbacho tenen nou programa humorístic a La1: 'Dicho y hecho'. El diari 'El Mundo' en fa peça i inclou algunes declaracions de l'humorista català, com ara "Jo soc l'intermediari entre 'el dicho' i 'el hecho'; soc l'assistent d'Anabel Alonso, que és la que mana de veritat" o bé "Ella ordena i mana, i jo intento dur a bon port les seves ordres i mandats". Titular de la peça? "Dicho y hecho, José Corbacho, al servei de l'humor a TVE". Sorry, Anabel Alonso, avui no era bon dia per titular amb tu. Benvinguts a l'endemà del dia de la dona.

"Aquesta vaga és una mica 'pija' [...] Mai he vist una redacció on es discrimini perquè ets home o dona", piulava Francisco Marhuenda, director de 'La Razón', un diari que té només 6 dones entre els 23 càrrecs que figuren més amunt de la manxeta. Una periodista li escrivia: "Hola, Paco. Recordes quan em vas entrevistar per treballar (sense contracte) i em vas preguntar si tenia nòvio per afegir que no ens podíem quedar embarassades perquè "això no és com a TV3?". Això és discriminació". Benvinguts a l'endemà del Dia de la Dona.

Hola, Paco: Recuerdas cuando me entrevistaste para trabajar (sin contrato) y me preguntaste si tenía novio para añadir que en La Razón no nos podíamos quedar embarazadas porque “esto no es como TV3”? Eso es discriminación. Hoy #lasperiodistasparamos para que no se repita. Saludos — Noelia Ramírez (@NoeliaRMontes) 8 de març de 2018

El 8 de març, diaris com l''Abc' i 'La Razón' es tenyien de violeta, mentre els seus titulars –amb subtilesa variable– desaconsellaven la vaga i, per extensió, a la mobilització. Però resulta que els carrers es van desbordar. Curiosament, aquests són els dos diaris més avars a l'hora de quantificar la multitud: parlen de "milers" de manifestants, quan la resta del quiosc titula amb "centenars de milers". Simptomàtic, també, l'avantítol d''El País': "Espanya, referent mundial de les protestes del 8 de març". L'orgull nacionalista provoca aquests ridículs: presumir de com de fotudes estan les dones, que protesten més que enlloc. Perquè allò no era una festa. Benvinguts a l'endemà del Dia de la Dona.