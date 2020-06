Berto Romero s’acomiada de la seva família televisiva

Va néixer amb l’etiqueta de “sèrie sobre tenir fills” però ha anat molt més enllà de les tribulacions tòpiques de la paternitat. La comèdia de Berto Romero Mira lo que has hecho arriba al tercer i últim acte convertida en una reflexió divertida i sensible sobre la família. “Sempre ens ha interessat més parlar de què significa ocupar el lloc del teu pare, de fer-te gran, que no pas fer un catàleg de situacions de la paternitat”, explica a l’ARA Berto Romero sobre la tercera temporada, que s'estrena aquest dijous a Movistar+.

“Fa tres anys que escolto «la teva sèrie és el millor anticonceptiu» –diu rient Romero–, però òbviament hi ha coses bones, sinó ningú tindria fills i estaríem extingits”. Però a Mira lo que has hecho les coses positives apareixen en comptades ocasions –per imperatiu dramàtic– i el que hi regna és el caos i el desconcert familiars. En aquesta ocasió, el matrimoni format per la Sandra (Eva Ugarte) i el Berto (de ficció) estrenen casa als afores buscant més espai per a la seva nombrosa i sorollosa família, formada pel primogènit Lucas i els bessons Julia i Oscar. “No recordo cap moment de la sèrie en què aquests dos [la Sandra i el Berto] no estiguin superats per alguna cosa”, confessa. En cadascuna de les temporades, Mira lo que has hecho ha explorat una crisi diferent: si a la primera mostrava l’adaptació a la paternitat i a la segona una crisi sentimental, la tercera se centra en la crisi d’identitat que fa que tant el Berto com la Sandra tinguin dubtes sobre ells mateixos com a còmic i metge, respectivament.

El debat sobre els límits del humor

651x366 Un acudit farà trontollar la carrera del còmic / Movistar+ Un acudit farà trontollar la carrera del còmic / Movistar+

La tercera temporada de la comèdia entra de ple en el recurrent debat dels límits de l’humor. Arran d’un acudit malinterpretat, el còmic ha de fer front a acusacions de filonazi i a una campanya de desprestigi que amenaça amb deixar-lo sense bolos i, fins i tot, amb una pena de presó. Des del principi, Mira lo que has hecho ha jugat a la metaficció i en la trama protagonitzada pel Berto no és difícil identificar-hi algunes de les polèmiques protagonitzades per humoristes aquests últims anys, moltes de les quals amb denúncies incloses. “Amb aquesta temporada volíem arribar al final. «¿Què significa exactament això de ser pare?» Ocupar el paper del teu pare, doncs anem a menjar caca amb cullerot i enfrontar-nos a problemes de veritat, com que et puguin ficar a la presó”, reflexiona el col·laborador de Late motiv.

Per al creador i protagonista de la sèrie, el debat sobre els límits de l'humor no és recent sinó gairebé històric: “Sempre hem tingut la pell molt fina. La comèdia sempre fa això, explora límits i s’exposa que li piquin els dits”. Tot i així, assegura que a la seva comèdia no ha sigut especialment agosarat perquè és un “covard” i tot li fa por: “Simplement hi dono voltes i reflexiono sobre què significa traspassar els límits, fins aquí és on arribo”.

Al debat sobre l’humor que planteja la sèrie hi tenen un paper destacat les xarxes socials, un altaveu que, segons Berto Romero, ha contribuït a una “hipersensibilitat” generalitzada i a la generació de polèmiques que cremen ràpidament. “És molt soroll continu que s’acaba utilitzant per retallar drets i perquè tothom estigui espantat i els que fem acudits estiguem cagats”, reflexiona.

Mentre la carrera del Berto trontolla, la de la Sandra no està gaire millor. “La Sandra és el pal de paller de tota la sèrie. Sempre descansàvem totes les trames sabent que ella estava molt segura i molt forta. L’últim recurs que ens quedava era fer-li perdre una mica de peu”, explica el còmic. Metge anestesista, la Sandra perd tota la seguretat que la caracteritza després de cometre un error a la feina, un fet imperdonable per ella mateixa que farà que decideixi deixar d’exercir temporalment. En aquesta crisi d’identitat s’embarcarà en una aventura empresarial impulsada per una dona amb grans dots de persuasió interpretada per Clara Segura, una de les incorporacions destacades de la temporada.

Amb el final de la sèrie, tant Romero com Eva Ugarte reconeixen que s’acaba una etapa molt especial. Mentre el còmic, que és protagonista i creador de la ficció, considera Mira lo que has hecho el projecte de la seva vida, l’actriu que interpreta la seva dona admet que la seva trajectòria professional no hauria sigut igual sense ella. “Ara mateix no imagino la meva vida sense haver fet Mira lo que has hecho. Literalment m’ha donat a conèixer com a actriu i he pogut experimentar una evolució dins la sèrie com a actriu i com a personatge”, explica.