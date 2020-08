'Biotopía', el podcast de Manuel Bartual nascut del confinament

"Porto molts anys escoltant podcasts de ficció i alguns dels meus moments preferits dels últims temps han sigut gràcies a ells. Hi ha històries molt potents i és una activitat molt íntima perquè t'ho estan explicant a tu a cau d'orella", explica el dibuixant i cineasta Manuel Bartual, que va saltar a la fama gràcies a un fil de tuits en què explicava com les seves vacances s'havien convertit en un malson. Després del boom del 2017 i mols altres projectes, Bartual s'atreveix ara amb la ficció sonora amb el podcast de ciència-ficció Biotopía, que es pot consumir gratuïtament a Spotify, Apple Podcast i Ivoox.

A través de diferents veus, Bartual transporta l'oient a un món singular, Biotopía, un lloc on hi ha "gent parlant de coses molt estranyes però amb molta naturalitat". Es tracta d'un centre d'investigació i desenvolupament tecnològic avançat en el què el temps, la matèria i l'espai es comporten d'una manera diferent i on, des de fa quatre dècades, desenes de científics es dediquen a fer experiments massa avançats per a la resta del món. En aquesta comunitat hi viuen persones com l'Anna, una genetista quàntica que cada dia que passa és més jove, o el Simón, que viu una vida completa en només 24 hores gràcies a un experiment dels seus pares, experts en teràpies de creixement accelerat. Totes aquestes històries traspassaran les fronteres de Biotopía, una comunitat amb estrictes normes de convivència i comportament, gràcies a uns butlletins informatius (o el que és el mateix, el podcast Biotopía).

Bartual emmarca la sèrie en el gènere de "la ciència-ficció d'estar per casa". "M'agraden aquestes històries costumistes en què de sobte es cola un element de ciència-ficció que ho desbarata tot", detalla el cineasta. Aquest gust per trencar la normalitat es detecta en diàlegs aparentment quotidians en què s'acaba introduint elements com "sacrificis humans".

Biotopía, totalment autoproduït, és una nova mostra de l'interès de Bartual pels projectes immersos i que trenquen la distància entre ficció i realitat, com ja va demostrar amb el seu fil de Twitter o amb el format transmèdia i interactiu El gran secuestro per a la plataforma Playz. El podcast va acompanyat de tot un entorn digital – web, Twitter i Instagram– que permet ampliar l'experiència de l'oient.

Un món feliç

651x366 Imatge promocional de 'Biotopía' Imatge promocional de 'Biotopía'

"D'alguna manera tots hem buscat el nostre lloc feliç on refugiar-nos durant el confinament. Alguns s'han posat a fer pa, d'altres han recuperat lectures i sèries de la infància. El meu lloc feliç ha sigut crear aquest món, Biotopía", confessa Bartual. El creador recorda que arran de l'estat d'alarma molts dels projectes que tenia en marxa van quedar paralitzats i que, després d'un parell de setmanes enganxat a les notícies, va sentir que el cap li demanava pensar en altres coses. Una de les coses en què va decidir pensar va ser Biotopía, un projecte que va néixer després d'un sopar-videotrucada amb Nikki García, actriu i presentadora d' El Mundo Today, que, com ell, també buscava alguna cosa que li servís d'evasió durant el temps del confinament. Pensant en les eines que tenien abans –García té un petit estudi de gravació i Bartual tenia equip per editar–, es van decantar per un podcast de ficció, una idea que feia temps que li ballava pel cap al cineasta i dibuixant.

"Era una cosa que em venia de gust des de feia temps i em va semblar que era un bon moment perquè amb els recursos limitats que teníem sí que ho podíem fer", explica. Així, a poc a poc, va anar sumant idees i establint estratègies perquè la sèrie no quedés afectada negativament per les limitacions tècniques. Com ara introduir en els capítols trucades telefòniques que es podien gravar amb un mòbil i que no obligaven a tenir un micròfon professional. De fet, Biotopía compta amb veus reconeixibles com la d'Ingrid García-Jonsson, que ja havia treballat amb Bartual a la pel·lícula Todos tus secretos i que al podcast interpreta l'Elena, una professora de ciències robòtiques, o la de Valeria Ros.

Bartual assegura que la situació anòmala provocada pel covid no el va inspirar d'una manera conscient, però que un cop passat el temps s'ha adonat que, d'una manera o una altra, el confinament i les sensacions que va provocar es van acabar filtrant a Biotopía. En alguns casos, fins i tot, durant l'escriptura de la sèrie es va avançar a situacions que després hem viscut els ciutadans. "Vaig escriure el primer capítol, en què es parla de les regles de la comunitat de Biotopía, abans que entréssim en la desescalada i totes les seves fases. Va ser molt xocant. Vaig pensar «quan s'estreni semblarà que m'he inspirat en això i és tot el contrari»", diu.

De moment el podcast té cinc episodis, però n'hi ha de pendents, tot i que Bartual prefereix no dir quants en tindrà aquesta primera temporada. "Prefereixo que sigui sorpresa, que la gent escolti l'últim sense saber que ho és; crec que pot ser més divertit", diu. El futur de Biotopía està obert, però Bartual assegura que ja han rebut ofertes per produir-ne una segona temporada.